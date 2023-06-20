美國司法部長訪問海牙國際刑事法院　華府政策轉變

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）6月19日突然訪問荷蘭海牙國際刑事法院（ICC），與國際刑事法院首席檢察官會面。



路透社報導，美國司法部事前沒有公佈加蘭行程，也沒有向媒體提供資訊。分析加蘭訪問海牙，是華府對世界常設戰爭罪法庭的政策出現轉變的跡象。

國際刑事法院在Twitter上發表聲明，指加蘭會見了國際刑事法院首席檢察官卡里姆·汗（Karim Khan），但沒有提供兩人會面的任何細節。

加蘭和卡里姆·汗見面說明華盛頓與國際刑事法院的關係改善。多個大國包括美國、中國和俄羅斯，都不是國際刑事法院成員國。特朗普（Donald Trump）擔任美國總統時，更對國際刑事法院實施制裁。

拜登上任後解除了有關制裁，並支持國際刑事法院調查俄羅斯入侵烏克蘭後，在烏克蘭犯下的戰爭罪行。

2023年3月國際刑事法院對俄羅斯總統普京發出通緝令，指控他從烏克蘭非法轉移數百名兒童，犯有戰爭罪。拜登此前說，國際刑事法院向普京發佈通緝令是正當決定。

莫斯科一再否認俄羅斯軍隊犯下暴行的指控，克里姆林宮稱國際刑事法院對普京發佈的通緝令是「無效」的。

不過在拜登政府中，並非人人支持與國際刑事法院建立更友好關係。在5月一些美國國會議員表示，國務院和司法部門正與國際刑事法院進行合作，但指責國防部阻止美國軍事情報共用，破壞了對俄羅斯官員的戰爭罪起訴。

本文獲《聯合早報》授權轉載

