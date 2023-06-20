莫迪稱印美互信之高前所未見　談中印關係：邊境和平才能發展

即將訪問美國的印度總理莫迪（Narendra Modi）認為，新德里和華盛頓對彼此的信任，「達到前所未有水平」。



路透社報道，應美國總統拜登的邀請，莫迪將於星期三至星期六（6月21日至24日）到美國進行國事訪問。

莫迪在啟程前接受《華爾街日報》訪問時說，印美關係比以往任何時候更為堅固和深入。他說，印度理應更受重視，讓印度在更寬廣領域扮演更重要角色。

當被問及美國評論批評印度，沒有對入侵烏克蘭的俄羅斯採取更強硬的立場時，莫迪認為這種看法在美國並不普遍。

莫迪說：「我認為印度的立場，全世界都很清楚。印度的首要倡議是和平，全世界對我們絕對有信心。」

另外，莫迪還談到印度和中國的關係。莫迪說，只有在印中邊界實現和平的情況下，印度與中國的關係才能向前發展。

莫迪說：「對於印度與中國的正常雙邊關係，邊境地區的和平與安寧至關重要。」

莫迪還說：「我們的核心信念是尊重主權和領土完整，遵守法治，和平解決分歧和爭端。與此同時，印度已做好充分準備，並致力於維護主權和尊嚴。」

另據路透社印度合作夥伴亞洲國際新聞（ANI）報道，莫迪訪美期間，將在紐約與電動車公司特斯拉總裁馬斯克會面。

拜登星期四將在白宮為莫迪設國宴。莫迪也受邀在當天到美國國會聯席會議發表演說。

本文獲《聯合早報》授權轉載

