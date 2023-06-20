李強訪問德國｜朔爾茨已變成中德關係的最後防線？

撰文：葉德豪
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闊別近五年，新一輪（第七輪）的中德政府磋商6月20日再次在柏林舉行。跟上一次（第五輪）2018年的磋商不同（按：第六輪2021年於線上舉行），此刻的德國已經告別了默克爾（Angela Merkel）時代。經歷過新冠疫情和俄烏戰爭的挑戰之後，德國政壇充滿着反思其傳統重商主義的氛圍，默克爾所代表的「以貿易帶來改變」（Wandel durch Handel）思想已在「夕陽西下」之中。

俄烏戰爭在德國引起了對俄依賴與對華依賴的類比，前者所依者是廉價的天然氣供應，後者則是關鍵生產原料、中間產品和出口市場。去年冬天，德國付出了嚴重代價才能擺脫本來對俄高達四成的天然氣進口依賴。德國人都在問：德國對中國的依賴會否出現像俄烏戰爭一般突如其來的衝擊？

在中國總理李強6月18日啟程前往德國的前幾天（14日），德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）的社民黨（SPD）、綠黨、自民黨（FDP）三黨聯盟按照其俄烏戰爭前的承諾公布了德國史上首份「國家安全戰略」文件，當中對中國的描述雖然不出歐盟對華的「夥伴、競爭者、系統性對手」三分法，但減少各個層面的對外「依賴」則是其中最主要的政策倡議。

6月19日，李強會見德國工商界代表時稱，經濟全球化使世界經濟你中有我、我中有你，應該辯證看待依賴問題，不能人為誇大「依賴」，甚至把相互依存與不安全簡單畫等號。（Reuters）

包裝德國對華「依賴」，確實有很多數據支持。根據《經濟學人》的計算，德國對華商品和服務出口以及其企業在華收益佔其GDP接近10%，比其他歐洲主要國家的比例高出近倍；根據德國經濟研究所（IW）的計算，德國有大約110萬工作崗位依賴中國的終端需求；慕尼黑Ifo經濟研究所的數字顯示46%的德國製造業公司依賴中國進口產品。更不用說，中國在電池原材料和藥物原料上的近乎壟斷地位。

從這個角度來看，以多元化手段來減少對外依賴，對德國而言，實際上就是要減少對中國的依賴。

這種思想幾乎已變成了德國政壇的共識。默克爾所屬的在野基民盟-基社盟同盟（CDU/CSU）本年發布的對華政策要求德國作出「中國政策的時代轉折（Zeitenwende，按：朔爾茨在俄烏戰爭爆發後的用詞）」，認為中國已將中德關係的核心推向系統性對手。雖然該文件否定與中國「脫鈎」，卻支持建立每年度的「中國檢查」來評估德國在貿易、科技、原材料等層面的對華依賴程度，並以「去風險化」為整體目標。

6月20日，第七輪中德政府磋商進行之前的兩國官員合照。（Reuters）

執政聯盟之一的綠黨，雖然未有特別發布該黨的中國政策文件，但綠黨籍的德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）卻一直在主導德國政府的中國戰略文件。去年11月，該文件草稿曾被外泄，當中不只提出要加強中國對歐投資的監控，還有像美國拜登當局正在考慮的對華投資審核機制。其對華鷹派立場不言而喻。（該文件據報因為聯盟內部未能統一意見而遲遲未有正式發表，目前預計的發布日期將在歐盟領袖6月底為對華戰略召開峰會之後的7月。）

同屬執政聯盟的自民黨，其財政部長林德納（Christian Lindner）本年5月的訪華行程突然被取消，人們就關注到自民黨的對華鷹派立場。林德納本人2019年在香港反修例運動期間曾與反對派人物見面，其後在北京據稱受到不禮貌待遇，最近也在俄烏戰爭的問題上批評中國立場。同屬自民黨的德國教育部長本年3月亦曾到訪台灣。自民黨自己的中國政策文件也呈現出相似的鷹派傾向，明確將中俄一同放在「專制與民主系統性競爭」的框架內。

相較之下，2020年6月公布的社民黨中國政策文件，則沒有「與時並進」將俄烏戰爭的因素考慮在內，不過此文件提到對中國的單向依賴可能構成戰略性風險，認為德國要減少對中國的技術或原材料依賴——今天的「去風險化」潮流在此已見端倪。

中國外長秦剛訪問德國，5月9日與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在柏林舉行聯合記者會，兩人在會上握手。（Reuters）

幸而，作為默克爾的財長，現任社民黨總理朔爾茨還是保留了其「以貿易帶來改變」又或者是重商主義的政策傾向，一直重視保護中德之間的經濟關係，免受政治風向所害。去年11月，朔爾茨不理會包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等歐洲領袖的反對，在中國疫情管控漸消之初以德國之名帶頭訪華，又不理會聯盟內部反對，容許中遠海運購入漢堡港口的部份股權，皆可見其「默克爾遺風」。

但遺風畢竟是遺風，從上述德國各大政黨對華政策的大趨勢來看，朔爾茨已可算是中德傳統友好關係在德國政壇的最後防線。

在政壇之外，中德關係的根本還在商界。德國2022年的對華直接投資就創下了115億歐元的歷史新高。大眾汽車（Volkswagen）等大廠和巴斯夫（BASF）等化工巨企近來都有重大的對華投資計劃。不少分析都認為，中國地緣政治風險的考慮還未有在德國商界流行。

然而，政治往往是講究意識形態潮流的，並不必然受到工具理性的管束。中德關係的經濟基礎被政治風向動搖的機率並不低。

李強正在德國訪問，中德外長隔空通話非同尋常李強將與朔爾茨主持第七輪中德政府磋商國務院總理李強將出席第十四屆夏季達沃斯論壇　多國政要訪華出席李強與德國工商界代表座談　促開放包容勿誇大「依賴」
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