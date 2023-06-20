李強正在德國訪問，中德外長隔空通話非同尋常

中國國務委員兼外長秦剛北京時間6月19日晚同德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）通電話。通話中，秦剛說，中國的發展對德國是機遇而不是挑戰，更不是威脅，中德之間要合作而不是對抗。秦剛就兩國外交領域合作成果同貝爾伯克對錶。雙方還就烏克蘭危機交換了看法。

此次通話的非比尋常之處在於，中國總理李強正在德國訪問。李強此訪很重要的一項任務是進行中德第七輪政府間磋商。為什麼比秦剛級別更高的李強正在德國，而中德外長卻隔空通話溝通雙方之間的未盡事宜？

有分析認為，以往陪同總理正式出訪的人員通常會有外長。而此次恰逢美國國務卿五年來首次訪華，中國外長有同美國國務卿會晤的重要任務。分身乏術的情況下才選擇以電話的形式同德國外長進行溝通。因此中德外長有溝通是正常的，只是因為外長無法現身德國，所以選擇了電話的形式。

中德關係：2023年6月19日下午，中國國務院總理李強在柏林同德國工商界代表座談交流。（新華社）

這樣的解釋有一定的道理。不過從中德外長的通話內容看，不只是雙方還有諸多未定具體事宜需要商討。如何看待中國的發展、中德之間是合作還是對抗的大方向等問題都還在各自重申立場階段。這完全不是中德已經準備好了進行政府間磋商共識的狀態。

為了此次第七次政府間磋商，中德經進行多輪溝通。4月13日至15日德國外長貝爾伯克對中國進行正式訪問，同秦剛一起舉行第六輪中德外交與安全戰略對話。

貝爾伯克訪華不到一個月，秦剛5月上旬就回訪德國。當時秦剛明確提出訪問是為中德政府間磋商做準備。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會晤5月10日在柏林會見到訪的秦剛時明確表示，非常期待在德國舉行德中第七輪政府磋商。「這是一次重要的磋商，作為東道國，德方正積極籌備，願同中方共同努力，確保取得積極成果。」

同樣是秦剛訪問德國後不到一個月，德國總理外事顧問普呂特納（Jens Plötner）就訪問了中國。中國官方通稿的原話是，5月31日秦剛在北京會見德國總理外事顧問普呂特納。雙方重點就共同做好第七輪中德政府磋商籌備工作深入溝通，並就共同關心的國際和地區問題交換看法。5月31日在同中央外辦主任王毅會晤時，普呂特納表示我們對即將舉行的新一輪德中政府磋商充滿期待，將共同加緊推進各項籌備工作。

中國國家主席習近平（在長桌最前方就座者）2023年6月19日在北京人民大會堂會見美國務卿布林肯（Antony Blinken，左六）及其他美方代表。王毅、秦剛（右四）出席會見。（Reuters）

多次頻繁溝通做準備的中德政府磋商雖然6月20日如期舉行，但是中德之間可以達成的共識有多少卻令人質疑。

造成這種狀況的原因是德國聯合執政的社民黨、綠黨和自民黨在對外政策尤其是對華政策上並沒有統一共識。朔爾茨所在社民黨基本堅持默克爾時期的對華政策，但綠黨出身的德國外長貝爾伯克對華立場非常強硬。

李強出訪德國前數日，德國政府6月14日才首次出台國家安全戰略，文件表明德國將中國視為合作伙伴，許多安全危機的解決離不開中國參與，但同時也認為中國是制度性對手，近年來競爭因素越發增多。預計國家安全戰略出台之後，才會制定對華戰略。

出現中國總理已在德國訪問而中德外長仍然電話溝通的不正常情況，既暗示此次中德政府間磋商不會有太多成果，也是德國政府內部對華政策尚且缺乏統一共識的體現。