李強：中德應深化經濟技術合作　為全球發展作示範及引領

中國國務院總理李強6月20日訪問柏林，與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）出席第十一屆中德經濟技術合作論壇閉幕式並發表講話，中德經濟、企業界200多名代表出席。李強表示，在當前變亂交織的形勢下，加強合作是互利共贏的正道，也是應當全力去做的正事。要把經濟技術合作作為國際合作的重要基石，把握經濟全球化的大勢，堅定支持自由貿易，促進人類共同繁榮發展。



李強指出，中德經濟技術合作的成果和經驗彌足珍貴。中德建交五十多年來，開展了廣泛而深入的友好合作，特別是經濟技術合作最活躍最積極，逐漸形成了全方位、多領域的合作新格局。中德合作能取得這樣的成就，關鍵在於雙方堅持相互尊重、求同存異、互利共贏、務實創新的合作精神。中德應攜手深化經濟技術合作，為加強中歐互利合作、推動全球發展作出示範和引領。

朔爾茨：願同中方溝通對話解決合作問題

朔爾茨表示，德國不會走逆全球化道路，將堅持開放政策，繼續加強與中國合作，推動兩國合作在疫情後加速發展。德方願同中方通過溝通對話，解決雙方合作中存在的問題。

出席中德經濟技術合作論壇前，李強和朔爾茨還共同出席中德企業家圓桌會，同30多位中德企業家代表座談交流。

李強：中國將不斷擴大對外開放 打造一流營商環境

李強表示，應對困難挑戰，合作是唯一的出路，也是最好的辦法。政府應該為企業經營創造良好的環境、穩定的預期，讓企業按照市場和經濟規律研判和應對風險，在開放合作中實現互利共贏。中國將在新的起點上不斷擴大高水平對外開放，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。希望德方繼續保持市場開放，為中國企業赴德投資營造公平、透明、非歧視的營商環境。中德在數字經濟、人工智能、綠色發展等領域合作空間廣闊、大有可為。相信在兩國企業家共同推動下，中德合作一定能不斷取得新的成果。

與會雙方企業家表示，中德是重要合作夥伴，兩國企業界支持開放政策，主張充分發揮中德經濟顧問委員會等機製作用，加強交流互鑑，深化在創新、數字經濟、綠色發展等領域高水平合作，實現互利共贏、共同發展。