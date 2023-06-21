遊德國新天鵝堡推兩女落山「美國色魔」是他　鄰居指為人古怪

德國南部巴伐利亞州新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）6月14日發生2名女遊客受襲事件，疑兇將目標女子以及前來阻止他的女子推落50米的山谷，一死一重傷。涉案美國色魔身被指是博林（Troy Phillip Bohling），現年30歲。



繼死者身份被證實是為21歲的美國伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）應屆畢業生Eva Liu後，害她客死德國的色魔身份也曝光。

博林持旅遊簽證入境德國。他是在案發現場被警察拘捕的。

德國官員稱，博林在被還押前，在一名法官面前「發表了意見」。檢察官稱，博林將在巴伐利亞受審，不會被引渡到美國。

博林來自密歇根州，與現年34歲哥哥特雷弗（Trevor）一起住在距離底特律約20分鐘車程的林肯公園市（Lincoln Park）一間單層的房屋，月租1,400美元。

鄰居形容兄弟倆經常頗長一段時間都不在家。鄰居稱，據稱他們在油田工作。

《每日郵報》19日引述匿名的鄰居稱，他們絕大多數時間都待在家中，偶爾則在花園用鏈子遛貓。鄰居稱博林出入遇到鄰居時，都避免與人有眼神接觸。

這一家人都怪。博林出入遇上鄰居時永不會看你的眼睛。我對他被指控的罪名感到震驚，我擔心他可能在這裏（美國）做了一些事，只是還未被發現。 博林的鄰居

鄰居也稱得知博林犯案非常震驚，很害怕他可能在美國也會這樣，只是還未被曝光。

與博林曾在底特律Allen Park High School就讀的舊同學形容，博林非常害羞，不引人注意。

警方指出，21歲女子Eva Liu與22歲女同學Kelsey Chang於6月14日下午結伴前往新天鵝堡旅遊，在瑪莉安橋（Marienbruecke Bridge）遇到博林。

德國當局稱博林對兩女說，可帶他們去一很好的觀景點、可看到很美的新天鵝堡，可拍到浪漫的自拍照。她們於是跟着他走出行山徑。

博林在途中企圖性侵犯Eva Liu，同行的Kelsey Chang試圖阻止他，卻也被他掐頸，再推下山谷。她之後重傷送院。所幸她墜落時有樹木作緩衝，她才撿回一命。

Kelsey Chang被推下山後，博林再度轉向Eva Liu並企圖再度性侵犯她。他最終將她推落山谷。Eva Liu最終搶救無效，不治身亡。

有報道稱，博林與兩名女大生都住在慕尼黑的The Seibel酒店，但兩人互不認識。

目擊者Eric Abneri形容，當時受害者跌落山谷時，「就像是從懸崖頂部掉下來一樣」，很驚訝還有人能活下來，而嫌犯臉上似乎有一些血跡斑斑的抓痕，被捕時一語不發。

報道指，Eva與Kelsey都曾在伊利諾大學就讀，兩人5月才剛畢業。

伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校副校長凱勒（Robin Kaler）向鏡報說，校方哀悼兩人的遭遇，兩人都剛在5月畢業，本該慶祝完成學業的重要成就，而不該受苦於如此悲慘的結果。