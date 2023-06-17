德國新天鵝堡命案｜疑為亞裔兩女一死一重傷　同是應屆大學畢業生

德國南部巴伐利亞邦知名觀光勝地新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）於6月14日發生一宗遊客遭攻擊致死命案，30歲男姓嫌犯企圖性侵與襲擊1名女遊客，並將她與前來阻止的女性朋友推下山谷，導致一死一重傷。根據最新消息，死者身份曝光，為21歲的美國伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）應屆畢業生Eva Liu，校方已發布哀悼聲明。



案件受害人及事發經過：（按圖了解）

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《紐約郵報》報道，警方指出，21歲女子Eva Liu與22歲女同學Kelsey Chang於6月14日下午結伴前往新天鵝堡旅遊，在瑪莉安橋（Marienbruecke Bridge）附近遇到30歲美國籍男子，他稱可帶兩人到另一個觀景點。途中男子企圖性侵犯Eva Liu，Kelsey Chang試圖阻止他施暴，卻也被該名男掐住脖子，再被推下山谷，身受重傷，目前在醫院接受治療。

（編按：Kelsey Chang被推下山後，男子再度轉向Eva Liu並企圖再度性侵犯她。他最終將她推落山谷。）

有報道稱，這名男子與兩名女大生都住在慕尼黑的The Seibel酒店，但兩人並不認識他。

目擊者Eric Abneri形容，當時受害者跌落山谷時，「就像是從懸崖頂部掉下來一樣」，很驚訝還有人能活下來，而嫌犯臉上似乎有一些血跡斑斑的抓痕，被捕時一語不發。

有報導指，Eva與Kelsey都曾就讀伊利諾大學電腦工程學士學位，兩人今年5月才剛從學校畢業。

伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校副校長凱勒（Robin Kaler）向鏡報說，校方哀悼兩人的遭遇，兩人都剛在5月畢業，本該慶祝完成學業的重要成就，而不該受苦於如此悲慘的結果。

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