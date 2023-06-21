亨特達成認罪協議　拜登：為兒子感非常自豪

美國總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）美國時間6月20日與檢方就2項逃稅指控達成認罪協議，就另一項非法持槍指控達成審前轉處協議。數小時後，在加州出席一工智能會議的拜登回應記者提問稱：「我為我的兒子感到非常自豪。」



拜登20日沒回應他是否就此與兒子交談過。

在白宮20日舉行的一個活動中，第一夫人吉爾（Jill Biden）無視在場記者就關亨特認罪協議高聲喊出的提問。吉爾出席的活動是關於最高法院推翻羅訴韋德案的決定如何影響生育權。

白宮發言人薩姆斯（Ian Sams）在20日較早時發布的一份聲明中表示，拜登和吉爾「愛他們的兒子，支持他繼續重建生活。」

路透社報道，根據認罪協議，亨特將承認兩項欠交聯邦入息稅，及一項非法擁有槍械的指控。

現年53歲的亨特，是拜登的次子，他一直被拜登共和黨的政敵追擊，指控他在烏克蘭及中國等問題上的不當行為，部分有政治性，包括指控美國財政部協助亨特隱暪其商業犯罪等。

有關亨特的逃稅調查，自2018年已經開始。亨特代表律師表示，在協議下這5年的調查終可告一段落，亨特會為這些錯誤負上責任，並重新開始。

白宮回應指將支持亨特改過自新，但不會就其承認的罪行置評。