德國擬數週內公布最新對華政策

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）星期二（6月20日）在會見中國總理李強後發布聲明，稱德國政府計劃在未來幾週發布最新的對華政策。



據彭博社報道，朔爾茨星期二在柏林與中國總理李強舉行會談，會後兩人在聯合新聞發布會上各自發表了聲明，列出中德可以深化合作的領域，但並未提供太多細節或接受記者的提問。

報道稱，朔爾茨政府計劃在未來幾週發布最新的對華政策。該文件將展現德國把這一世界第二大經濟體視作日益強大的對手和競爭者。與此同時，柏林的官員們也認識到，如果沒有中國的參與，全球變暖等問題將無法得到解決。

朔爾茨在聲明中強調，保持溝通渠道暢通非常重要，並重申請求中國利用其對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的影響力推動結束俄羅斯對烏克蘭的侵略。他補充警告稱，重要的是北京「繼續不向俄羅斯運送武器」。

朔爾茨還提到需要為在中國經營的德國公司提供公平的競爭環境，尊重人權，並允許記者擁有更多的自由進入中國。

李強會後對記者說，中國和德國作為世界上兩個有影響力的大國，應該攜手密切合作。他補充說，中國願意在製造業、電動汽車和綠色金融等領域開展合作，但並未提供細節。

本文獲《聯合早報》授權轉載

