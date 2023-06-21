德國《圖片報》計畫利用AI取代編輯工作　預定炒人節省成本

德國小報《圖片報》的出版商計畫用人工智慧（AI）取代一系列編輯工作。英國《衛報》報導，這是《圖片報》削減1億歐元（約1.47億新元）成本計畫的一部分。



出版商德國報業集團斯普林格（Axel Springer）在發給員工的電子郵件中表示，《圖片報》將「不幸地與那些，所負責的工作在數碼世界中可由人工智慧和／或自動化流程執行的同事，分道揚鑣。」

《圖片報》的競爭對手《法蘭克福彙報》報導，這封電子郵件稱，一些「編輯、印刷製作人員、文字編輯、校對員和圖片編輯的工作，將不復存在。」

2023年2月，斯普林格宣佈，該出版社將成為一家「純數碼媒體公司」。他說，ChatGPT等人工智慧工具可以「使獨立新聞業比以往任何時候都更好，或者取代它。」

他預測人工智慧很快就會比人類記者更好地「匯總資訊」，並稱只有創造「最好的原創內容」，例如調查性新聞和原創評論的出版商才能生存。

《圖片報》是歐洲最暢銷的報紙。該報還沒有估算人工智慧最終可能導致多少工作崗位流失。

斯普林格集團並不是第一個關注人工智慧的新聞出版商。美國新聞網站BuzzFeed今年宣佈計畫利用人工智慧「增強」內容和線上猜謎遊戲，而英國的《每日鏡報》和《每日快報》也在探索使用人工智慧。

ChatGPT等人工智慧工具可根據使用者的簡單提示生成高度複雜的文本，包括論文、求職信、詩歌和小說作品，但它的答案有時不準確，甚至是捏造的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

