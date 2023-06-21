讓ChatGPT替你整理YouTube長影片重點　要符合這條件才能成功

按讚、訂閱、開啟小鈴噹，是不是在不知不覺中，累積了滿滿的 YouTube 頻道，影片也多到看不完了呢？不如透過ChatGPT的幫忙，幫你快速整理出一些影片的重點吧！



文章目錄

1. YouTube & Article Summary with ChatGPT能做什麼？

2. YouTube & Article Summary with ChatGPT怎麼玩？

YouTube & Article Summary with ChatGPT能做什麼？

透過「YouTube & Article Summary with ChatGPT」擴充程式，可以幫你一鍵整理出影片的重點，快速消化沒看完的影片。

而 YouTube & Article Summary with ChatGPT 的運作方式，是將 YouTube 影片字幕傳送至 ChatGPT 裡，再經由 ChatGPT 總結出重點，在來不及看完影片時，不妨就先看重點吧！

另外，雖然 YouTube & Article Summary with ChatGPT 支援中文，但只有簡體中文，且如果是英文的影片，也建議將語系保留為英文，準確度會比較高，但也不用擔心英文看不懂，透過其他擴充程式，同樣可以把英文翻成中文。

YouTube Summary with ChatGPT

網址：https://tinyl.io/87IT

YouTube & Article Summary with ChatGPT怎麼玩？

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Step 1. 安裝完「YouTube & Article Summary with ChatGPT」擴充程式後，可在設定頁面選擇「中文」，但會提醒用戶非英文的答案需要更長的等待時間。

Step 2. 在開啟 YouTube 影片後，按下右側上方的「Transcript & Summary」。

Step 3. 此時會產生影片的字幕，影片若沒有字幕，則會自動產生英文字幕，再按下「「View AI Summary」圖示。

Step 4. 接著就會自動開啟 ChatGPT 頁面，並自動開始整理出影片的重點。

Step 5.如果覺得英文或簡體中文不易閱讀，也可以透過其他工具翻譯成繁體中文。

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】