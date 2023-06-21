莫迪訪問美國　白宮：不會就人權問題向莫迪「說教」

印度總理莫迪（Narendra Modi）在美國開展三天的國事訪問，白宮表明，儘管美國對印度人權保持擔憂，但總統拜登（Joe Biden）不會針對這一問題對莫迪「說教」。



路透社6月21日報導，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，拜登預計將提出美國對印度民主倒退的擔憂，但不會就這個問題對莫迪進行說教。

沙利文指出，當美國看到印度的新聞和宗教自由等受到制約時，「我們（美國）會表明我們的觀點。」但他補充：「印度的政治和民主機構問題將由印度自行決定，不會由美國決定。」

這是莫迪2014年成為印度總理以來，第五次訪問美國，但這是他首次以外交上最高規格的國事訪問出訪美國。

不過，美國民主黨人士對印度每況愈下的人權狀況感到擔憂，拜登在黨內人士施壓下，要求他向莫迪提出人權問題。

另一方面，有關中國在印太地區影響力日增一事，沙利文表示模迪這次訪問不是關於中國，但中國在軍事領域、技術領域、經濟領域的作用問題將被列入議程。

針對莫迪並未與西方國家一起反制俄羅斯原油一事，沙利文並未直接作出回應，但稱美印兩國在「各個方面都有切實進展」。

沙利文表示：「縱觀全域，我認為你會看到深入的戰略討論和實際進展的結合，並在（美印）兩國關係的各個方面都有切實的進展，這些都反映並加強了這樣一個事實，這將是我們這個時代的決定性夥伴關係之一。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

