莫迪訪美獲高級別招待　美國無視印度人權問題原因：制衡中國

印度總理莫迪（Narendra Modi）6月20日啟程美國進行國事訪問，期間將與美國總統拜登（Joe Biden）進行加強雙方關係的「高級別對話」，更會前往國會發表演說。這些都是僅屬「美國盟友」才享有的待遇，但美國對莫迪的態度從來就並非如此友好。



美國在2005年，曾以「違反宗教自由」拒絕批出莫迪簽證，莫迪實質被禁止入境美國接近十年，直到2014年他當上總理後，前總統奧巴馬（Barack Obama）才撤銷有關決定。

外界視莫迪這次訪美是美印關係的轉型時刻，是擴大和鞏固印美關係的機會。莫迪不僅將與拜登舉行高級別對話，更會前往國會發表演說。他還會前往紐約聯合國的總部，主持國際瑜伽日的慶祝活動，足以說明印度的影響力。

圖為2022年11月，印尼舉行G20峰會，莫迪與拜登在會上對話。（Reuters）

但同時間，外界對莫迪的批評聲音日漸增加，印度日益強烈的印度教及民族主義，對異見人士鎮壓惹來人權組織的不滿。如英國廣播公司BBC在1月播出針對莫迪在2002年處理古吉拉特邦致命的教派騷亂中的不力，造成上千人傷亡的紀錄片惹來印度政府不滿。紀錄片在印度被禁播，BBC在新德里的辦公司更在事後被稅務局搜查。

印度智庫政策研究中心（Centre for Policy Research）高級研究員辛格（Sushant Singh）指出，印度對民主、宗教自由和新聞自由打壓令很多人感到不安，而美國不遺餘力為印度宣傳是「民主大國」讓印度人感到憤怒，他們認為美國一直不誠實。

同時印度未有切斷與克里姆林宮的經濟聯繫，而是加大對俄羅斯石油、煤炭和化肥的採購，引起了西方國家的不滿。

美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員馬丹（Tanvi Madan,）認為，由於新德里的影響力越來越大，西方願意對其網開一面。馬丹表示，美國認為印度本身很重要，可以在國際秩序中發揮關鍵作用。

華盛頓對莫迪的沉默，很大程度上與中俄及地緣政治有關。美國和平研究所（USIP）南亞高級顧問馬基（Daniel S. Markey）表示，華府將印度視為「美國和中國之間的競爭間的一個戰略搖擺國家」，為吸引印度站在美國一方制衡中國，人權問題已退居其次。