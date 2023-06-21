莫迪訪美國大談印度領導地位　拜登超規格禮遇接待雙方各有盤算

印度總理莫迪（Narendra Modi）6月20日抵達美國，正式展開為期4天的國事訪問。莫迪出發前接受美媒採訪，大談印度領導地位，希望爭取其認為在世界舞台上的應有地位，而美國總統拜登（Joe Biden）選擇在此時邀請莫迪，顯然亦有所期待。



莫迪20日抵達美國馬里蘭州（Maryland）安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）後會前往紐約，21日在聯合國秘書處主持國際瑜伽日活動，22日飛往華盛頓，到白宮與拜登會談並在美國會聯席會議（Joint Session Of Congress）上發表講話，23日與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）及國務卿布林肯（Antony Blinken）共進午餐。

莫迪已與特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）會面，也會與蘋果（Apple）、谷歌（Google）和微軟（Microsoft）等美企行政總裁（CEO）會晤。

訪美行程

●21日：在紐約聯合國秘書處主持國際瑜伽日活動

●22日：赴華盛頓白宮晤拜登＋美國會聯席會議講話

●23日：在華盛頓與賀錦麗布林肯進行午餐會議

他結束美國之行後，應埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）邀請飛往開羅進行國事訪問。

受邀對美國事訪問很罕見？

莫迪2014年擔任總理以來多次訪美，但此行是他首次對美國進行國事訪問，這實屬罕見。

國事訪問是雙邊友好關係的最高體現，與此相比，沒那麼重要的訪問分為正式訪問、正式工作訪問、工作訪問、政府貴賓訪問和私人訪問。

除莫迪外，拜登擔任總統期間僅接待過2次外國領袖國事訪問美國，第1次是2022年12月法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），第二次是2023年4月韓國總統尹錫悅。

莫迪2014年應時任總統奧巴馬（Barack Obama）邀請對美國進行工作訪問，2016年應時任副總統拜登邀請出席工作午餐會議，2017年對美進行正式工作訪問，2019年出席時任總統特朗普（Donald Trump）主持的活動。

莫迪期待什麼？

關於莫迪對此訪的期待，他出發訪美前已有所透露。莫迪20日在Twitter表示：「我們尋求加深印度與美國在貿易、商業、創新和科技等關鍵領域的關係。」

莫迪在其辦公室接受《華爾街日報》採訪時談道：「印度的地位和角色應更高、更深、更廣。」他強調不認為印度會取代任何國家，只是覺得「這一進程是印度在世界獲得其應有的地位」。

拜登期待什麼？

正常情況下，總理會應邀進行正式訪問，只有包括君主和總統在內的國家元首，才能受邀國事訪問。但拜登破例以高出一個等級的接待規格來迎接莫迪，原因包括要加強印度在印太地區抗衡中國的作用，以及鼓勵印度逐漸減少甚至停止採購俄羅斯武器。

美印共同利益

印度在石油和軍事武器進口方面嚴重依賴俄羅斯，但俄羅斯因烏克蘭戰爭未能繼續向印度出售武器，迫使印度軍方向包括美國在內的其他國家尋求供應。

美國一直向印度施壓要求對方減少對俄羅斯武器依賴，印度如今加大向與美國購買武器，這自然是美國所樂見的事。

在應對中國威脅方面，印度和美國都認為其戰略利益趨於一致。對美國而言，中國逐漸成為其勢力範圍內的最大競爭對手。

至於印度，中印邊境領土爭議持續多年，再加上中巴經濟走廊經過由巴基斯坦控制的喀什米爾地區，這都會增加印方的擔憂。印度視喀什米爾地區為被巴方非法佔領的印度領土。