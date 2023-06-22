李強抵達巴黎訪問　稱法國是具獨立自主精神大國

應法國政府邀請，中國國務院總理李強搭乘包機，於6月21日下午抵達巴黎奧利機場（Orly Airport），對法國進行正式訪問並出席新全球融資契約峰會。李強走下舷梯，禮兵沿紅毯兩側列隊致敬。法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）和中國駐法國大使盧沙野等到機場迎接。國務委員兼國務院秘書長吳政隆等陪同人員同機抵達。



新華社報道，李強表示，法國是聯合國安理會常任理事國和具有獨立自主精神的大國，是中國的全面戰略夥伴。中法關係保持高水平發展，歷來具有遠遠超出雙邊範疇的全球意義。今年4月，國家主席習近平同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）達成一系列戰略共識，繪就了中法全面戰略夥伴關係美好藍圖，為中法在雙邊、中歐和全球層面合作指明了方向。

冀打造更具韌性中法產業鏈供應鏈

中方願同法方一道，將兩國元首繪製的中法關係發展藍圖轉化為「施工圖」、「實景圖」，擴大雙向開放，打造更具韌性的中法、中歐產業鏈供應鏈，深化人文交流互鑑，攜手應對氣候變化、可持續發展等全球性挑戰，為中法關係持續健康穩定發展注入新動力，為世界和平、穩定與發展注入更多信心和力量。

將會見馬克龍 出席新全球融資契約峰會

訪法期間，李強將會見總統馬克龍，同總理博爾內（Elisabeth Borne）舉行會談，會見參議長拉爾歇（Gérard Larcher），出席中法工商界晚餐會並參觀法國企業。李強還將應邀出席新全球融資契約峰會並發表講話。

李強是在結束第七輪中德政府磋商並對德國進行正式訪問後抵達巴黎，他離開慕尼黑時，巴伐利亞州政府代表和中國駐德國大使吳懇等到機場送行。

離開德國前鼓勵企業到中國投資

當地時間21日下午，李強赴施耐德電氣集團巴黎創新中心參觀。李強聽取了集團董事長趙國華有關集團情況和對華合作的介紹，參觀了智能化機器人、「開放自動化」平台等代表性產品，並視頻連線集團諾曼底工廠了解集團未來發展規劃。李強希望施耐德電氣集團堅持深耕中國市場，不斷創新合作模式，表示中國市場大、配套全、人才多，投資中國一定會收到豐厚的回報。趙國華表示，施耐德電氣集團是中國改革開放的見證者、貢獻者、受益者，看好中國發展，將持續投資中國，積極參與中國綠色基建和「一帶一路」建設。