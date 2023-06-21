中德政府磋商　李強稱成果豐碩　兩國簽署多項合作文件

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）6月20日與中國國務院總理李強共同主持第七輪中德政府磋商時表示，德中經貿和雙向投資聯繫緊密，德方無意對華脫鉤。二人在磋商後共同見證簽署應對氣候變化、創新等領域多項雙邊合作文件。



中國外交部指，朔爾茨表示政府磋商機制體現了德中關係的特殊重要性，德方願同中方就兩國間所有議題保持密切溝通，共同應對氣候變化、糧食安全、債務問題等全球挑戰，德中經貿和雙向投資聯繫緊密，德方無意對華脫鉤，願同中方加強雙多邊合作，促進世界發展繁榮。

李強表示，此次磋商高效務實，取得豐碩成果，當前形勢下，中德兩國應當更加緊密地攜手合作，為世界和平與發展作出更多貢獻，在變局中發揮「穩定器」作用，加快構建人類命運共同體，雙方要抓住綠色轉型機遇，推動合作提質升級。

他續指，中方倡議中德成為「綠色同行」夥伴，就綠色、環保等議題加強溝通協調，推動綠色能源科技研發、產業技術升級，深化新能源汽車、綠色金融、第三方市場等領域合作，要堅持務實開放態度，更好實現互利共贏，要加強全球經濟治理合作，保障國際產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟早日復蘇。

雙方一致認為，中德合作基礎紮實、充滿活力，雙方在更高水平、以更高標準和更高質量深化合作，共同維護全球產供鏈穩定，符合兩國利益，也具有重要世界意義，雙方一致同意建立氣候變化和綠色轉型對話合作機制，舉行第三次中德高級別財金對話以及新一屆中德環境論壇、衛生對話，繼續加深經貿、投資、汽車製造、高科技、新能源、數碼經濟、人文等領域合作。

兩國總理亦就雙方外交、經貿、工業、財金、司法、交通、教育、科技、衛生、環保、發展等領域合作進展聽取匯報。