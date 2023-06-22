李強：中國讚賞法國反對陣營對抗與脫鈎斷鏈

中國總理李強在法國巴黎出席中法工商界晚餐會時說，中國讚賞法國政府反對陣營對抗和脫鈎斷鏈，並希望中法企業家共同維護中法、中歐產業鏈供應鏈穩定和韌性。



新華社稱李強在當地時間6月21日晚間於晚餐會上致辭，就深化中法合作提出共同維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，加強中法創新合作，以及打造良好營商環境。

他說，「中法良好的政治互信使我們在相互依賴中看到穩定性、確定性和共同的發展機遇，而不是風險。我們讚賞法國政府反對陣營對抗和『脫鈎斷鏈』。希望中法企業家堅定支持經濟全球化，做開放共贏、務實合作的行動派，共同維護中法、中歐產業鏈供應鏈穩定和韌性。」

李強也說，中國將堅定不移深化改革、擴大開放，進一步放寬現代服務業等領域市場准入，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，加大知識產權保護力度，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，依法維護外國企業在華合法權益。

他希望法國保持市場開放，為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境，並歡迎法國企業繼續積極參加中國進博會，進一步開拓中國市場。

李強是在結束訪德之行後，續程前往法國，6月21日下午乘包機抵達巴黎奧利機場。

李強早前也稱，法國是具有獨立自主精神的大國，並說中國願同法國一道，打造更具韌性的中法、中歐產業鏈供應鏈。