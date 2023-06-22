不歡迎馬克龍？俄羅斯：敵對國家參加金磚峰會不合適

法國外長科隆納（Catherine Colonna）在南非行政首都比勒陀利亞（Pretoria）告訴記者，法國總統馬克龍希望參加今年8月在南非舉行的金磚國家領導人第十五次會晤。俄羅斯其後表示，敵對國家參加金磚峰會是不合適的。



（編按：俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergey Ryabkov）6月22日表示，對俄羅斯採取敵對政策的領導人出席金磚國家峰會並不合適。）

新華社引述法國媒體的報道說，科隆納6月19日至20日訪問南非。她星期二（6月20日）對媒體說，已向南非外長潘多爾（Naledi Pandor）知會馬克龍有關法國與金磚國家持續對話的意願，馬克龍能否參會不由法國決定，而由金磚國家、特別是輪值主席國南非決定。

據報道，潘多爾19日對媒體說，峰會東道國將決定誰受邀請，決定權歸南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）。法國媒體12日曾報道，馬克龍已向拉馬福薩表達過參會意願。

科隆納16日在法國媒體一檔訪談節目中說，拉馬福薩將出席22日至23日在巴黎舉行的新全球融資契約峰會。有媒體認為，馬克龍屆時將有機會與拉馬福薩探討法國參加金磚峰會的可能。

本文獲《聯合早報》授權轉載

