南非金磚峰會的「普京難題」

今年8月22日至8月24日，「金磚國家領導人峰會」將在南非約翰內斯堡舉行，據路透社等媒體透露，目前南非已經向與會金磚國家領導人發出了參會邀請。

但是，因為普京被國際刑事法院（ICC）通緝，有南非官員表示，南非正在考慮多種辦法避免執行針對普京的逮捕令，其中包括更換舉辦地點，由上屆峰會主辦國中國舉辦。

據「今日俄羅斯」（RT）、衛星通訊社報道，南非考慮請中國主辦金磚峰會的一個原因，即中國不是國際刑事法院成員國，因此不用執行其逮捕令。

今年3月17日，國際刑事法院對俄羅斯總統普京發出逮捕令，指控普京涉嫌犯下了非法將兒童從烏克蘭轉移至俄羅斯境內的戰爭罪行。根據規定，凡國際刑事法院123個締約國，都有義務逮捕普京並將其送到國際刑事法院接受審判。

由於南非是ICC成員，因此當普京出現在該國時，南非有義務逮捕他。

由於南非要舉辦「金磚峰會」，國際刑事法院的逮捕令讓南非陷入兩難，南非總統拉馬福薩4月25日曾聲稱，該國執政黨非洲人國民大會（ANC）已做出退出國際刑事法院的決定。

但是，南非總統辦公室以及ANC隨後立即進行了澄清，表示南非不打算退出國際刑事法院，並強調ANC與外界存在溝通失誤。

普京：Russian President Vladimir Putin . （Reuters）

上月29日，南非政府又宣佈，在6月的金磚國家外長會議及8月的金磚國家領導人第十五次峰會期間，給予與會者外交豁免權，這一決定可能為俄羅斯總統普京參會打開大門。

南非國有企業部副部長奧貝德·巴佩拉5月30日也表示，南非正計劃通過立法，給予該國政府決定是否執行國際刑事法院逮捕令的選擇權。

但是，有南非官員擔心，在金磚峰會前，南非可能會沒有足夠時間讓議會通過這樣一項法律。因此，南非正考慮通過更換舉辦地點等方式，規避對普京實施逮捕措施。

國際刑事法院總部設在荷蘭海牙，是一個獨立的國際司法機構，於1998年7月17日由聯合國設立國際刑事法院全權代表外交會議通過設立，對種族滅絕，危害人類罪和戰爭罪指控的人具有管轄權。

針對國際刑事法院發布的普京逮捕令，俄方表示了強烈反對，稱其為廢紙一張。塔斯社此前報道，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫在參加聖彼得堡國際法律論壇時稱，國際刑事法院此舉加劇緊張局勢，為戰爭爆發創造了先決條件。

但是，因為國際刑事法院有多達123個簽約國，而且絕大部分歐洲國家都是簽約成員，此舉還是給普京在國際上的活動空間構成制約。在國際刑事法院逮捕令沒有撤銷或簽約國未退出國際刑事法院或通過國內立法給與特定豁免之前，普京都不能進入這些國家。