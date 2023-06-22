莫迪訪美國　華府料放寬印度科技工人簽證

據知情人士說，美國拜登（Joe Biden）政府將趁印度總理莫迪（Narendra Modi） 本週進行國事訪問期間，讓一些科技工人進入或留在美國，這將使得印度人在美國生活和工作變得更容易。



路透社引述一名消息人士稱，國務院最早可能在6月22日宣布，少數持有H-1B簽證的印度人和其他外國工人將能夠在美國續簽這些簽證，不必離境。試驗計劃可能在未來幾年擴大。

印度公民是迄今為止H-1B計劃中數目最多的人，佔2022財年近44萬2000名H-1B工人的73%。

另一名美國官員說：「我們都認識到，人民的流動性對我們來說是一筆巨大的財富……所以，我們的目標是從多方面解決這個問題。」

美國國務院發言人拒絕談論哪些簽證類型符合資格以及試驗計劃啟動的時間。彭博法律（Bloomberg Law） 在2月份首次報道這個試驗計劃。白宮拒絕發表評論。

美國政府每年向尋求外國熟練工人的公司發放6萬5000個H-1B簽證，並為擁有高級學位的工人額外發放2萬個簽證。簽證有效期為3年，並可續簽3年。

美國政府數據顯示，近年來使用H-1B員工最多的公司包括印度科技巨頭印孚瑟斯公司（Infosys）和塔塔諮詢公司（Tata Consultancy Services），還有就是美國的亞馬遜、Alphabet和Meta。

國務院發言人指出，一些臨時外國工人能夠在美國續簽簽證，這將為駐外領事館的簽證面試騰出資源。

其中一名消息人士稱，該試驗計劃還將包括一些持有L-1簽證的工人，這些簽證適用於由公司內部調往美國的人員。

另一名消息人士稱，兩國代表團預料也將討論如何清理美國駐印度大使館積壓的簽證申請。印度長期以來一直擔心其公民（包括科技行業工人）難以獲得在美國居住的簽證。

據勞工部數據，截至4月底，美國約有1000萬個職位空缺。

美國的一些H-1B簽證持有者包括今年解僱的數千名科技工人，他們爭先恐後地在60天的「寬限期」內尋找新僱主，免得返回祖國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

