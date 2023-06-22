莫迪訪美｜戰機引擎技術是拜登給莫迪的「越級大禮」？

印度總理莫迪（Narendra Modi）上任9年來首次對美國進行國事訪問，他在出發前接受《華爾街日報》專訪，指美國與印度領導人之間的互信程度前所未見，並稱印美兩國之間日益增加的防務合作是「雙方夥伴關係的一個重要支柱」。印度媒體亦形容，美國作為印度軍事及經濟上最重要的夥伴，印美關係亦正式迎來新階段。深化印美國防工業合作以及共享高技術，正是莫迪此行的焦點。



莫迪此行時機除了稱得上印美關係進入蜜月期，防務合作包括軍備交易為是次訪問的重點。莫迪預期本周在華盛頓跟白宮簽訂堪稱歷史性的防衛協議，據指，國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）為促成美印防務合作的推手，並於本月初前由印度防長辛格（Rajnath Singh）及美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）共同商討合作方案，並最終將由莫迪於美國之行與拜登敲定。防務合作預期有三大成果：

第一，雙方將促成價值30億美元、由印度向美方購買31架MQ-9B無人機的訂單，無人機預計用於印度洋上空，以及喜馬拉雅山脈的印中邊境空中偵察，印度將會成為非美國條約盟友之中，首個購買這種武裝攻擊型無人機的國家，不過後來有消息指購買數目會下調至18至24架；

第二，通用電氣（GE）與印度斯坦航空公司（HAL）於印度生產GE-F414輕型戰鬥機引擎，印度輕型戰鬥機“Tejas”Mk2 使用

第三，美方將向印度海軍出售26架F-16戰機。

印度總理莫迪此行料與拜登敲定價值3億美元的MQ-9B捕食者無人機採購交易。

美印兩國防務合作計劃雖然已說了多年，但直到近年才見實質意義。早於2005年，兩國便已簽定防務合作框架；2010年6月，強調「重返亞洲」的時任美國總統奧巴馬開啟美印戰略對話，更稱美印關係是「在打造21世紀的過程中不可或缺」。

2018年7月，美國放寬了對印度銷售高科技產品的出口限制，並指定新德里作為戰略貿易授權級別1（SDA1）國家，這也使印度成為美國最重要盟友之列的唯一一個南亞國家。2018年9月，印度和美國簽署了通信兼容性和安全協議（COMCASA），讓印度在購買高端美國國防設備的同時從美國獲得尖端和先進的技術。至2019年，印度獲許資格取得美國國防部的海上安全倡議資助。

過去十年，兩國的戰略合作被認為較是象徵意義大於實際意義，但美印新的防衛合作路線圖被外界認為意義重大，在印度生產高技術戰鬥機引擎，加大技術合作，都是對印度軍工生產的一大強心針。美國除了固然是想藉印度在區內制衡中國，亦是想新德里減少對進口俄製武器的依賴。

作為全球最大武器進口國的印度，其接近一半的軍用物資都是依賴俄羅斯，包括坦克、噴射式戰鬥機、S-400防空系統以至彈藥，但採購近年亦越趨多元化，包括美國、以色列、法國等。或許烏克蘭戰爭的爆發，使華府對此更感迫切性，趁機拉攏印度改變與俄長久的軍事合作關係。

F414-GE-100 引擎的印度專用版本，用於為波音 F/A-18E/F 超級大黃蜂提供動力。

高質量技術轉讓

美國駐新德里大使館在一份聲明中表示，協議旨在改變兩國國防部門合作的「範式」，更將「快速推進空戰和陸地機動系統、情報、監視和偵察、彈藥和海底領域的技術合作和聯合生產」。

因此，在上述三大合作協定中，有關戰機引擎製造的一環最受印度當地關注，因這涉及由美國企業與印度國營企業共享關鍵技術。這些技術既受知識產權保護，生產過程也是國家最高機密，美國從未與其他國家共享如此程度的核心技術。這將會使印度成為世上少數把飛機引擎生產本土化的國家。「這不僅僅是印度的製造業，這是真正的技術轉讓。」位於新德里的智庫卡內基印度負責人Rudra Chaudhuri 說：「這尤關重要。」＇

由通用電氣生產的GE-F414目前供應八個國家的輕型戰機使用。包括印度國產Tejas Mark 2單引擎超音速多用途戰鬥機, 預計2026年投入服務。（GE Aerospace）

這毫無疑問是對莫迪政府的一大厚禮，也足證拜登政府對印度誠意十足。印度官方消息指，戰機引擎製造的八成技術會轉讓給HAL方面，印度可得到至少11項主要生產技術，包括熔化和加熱的特殊塗層、單晶渦輪葉片的加工和塗層、噴嘴導葉和端件的加工和塗層以及整體葉盤加工等技術。消息人士稱，有了這些技術，印度要實現生產高推力引擎將成為可能，並且消除一些關鍵的技術關卡，而這些技術的轉讓將在未來兩到三年內發生。

印度哈德遜研究所倡議主任Aparna Pande表示：「在與印度建立更密切的防務關係上，讓美國傳統上一直保持警惕的是印俄夥伴關係。」 「如果印度因為缺乏供應零部件、問題設備，或俄羅斯與中國關係走近，那麼（你可以）說服印度從美國及其盟友那裏購買更多，這是一個機會。 」

另一焦點是，莫迪此行亦與Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）見面，印度政府表示已邀請馬斯克探索電動汽車和商業航天領域的投資機會，馬斯克會後更揚言Tesla將於不久將來進入印度。