中國歐盟商會調查　歐企在華營商最大挑戰：經濟放緩

中國歐盟商會表示，中國和全球經濟放緩成了在華歐洲企業的最大商業挑戰，其次才是中美政治局勢緊張和脫鈎問題。



綜合路透社和彭博社報道，中國歐盟商會星期三（6月21日）公佈年度立場文件。文件顯示，將中國視為未來投資前三大目的地的歐洲企業數量創有記錄以來新低，只有55%；2022年在中國市場獲利的歐洲公司數量較前一年下滑了三倍，中國利潤對歐洲公司的重要性也連續兩年下跌。

受訪企業認為，經濟放緩是它們面臨的最大商業挑戰，排在中美政治緊張局勢、脫鈎和冠病疫情等挑戰之上。

中國歐盟商會今年2月至3月對在華歐洲公司進行調查，共收集了570份回覆。結果也反映2022年在中國經商出現虧損的歐洲公司數目創新高。

約64%受訪在華歐洲企業認為，在中國經商比以往變得更具挑戰性。中國歐盟商會說，由於中國的商業環境更具挑戰性和不可預測性，在華歐洲企業的投資和運營戰略正進行相應的調整。

但調查也顯示，63%的受訪企業表示，如果市場和監管障礙消除，它們願意增加在華投資。

商會認為，過去三年商業情緒惡化的情況非常嚴重，並非一晚就可逆轉。歐洲企業在中國正面臨一場完美的挑戰風暴，促使這些企業思考降低風險或對衝風險的方法。

商會也指出，歐洲和美國即將推出的新法案，將迫使很多公司提高在中國業務的透明度，在華歐企尋求供應鏈多元化和從中國撤資的趨勢可能將在中期內加劇。約11%的受訪企業表示，它們已將部分投資轉移到海外，這一比例與去年調查的比例持平。

針對地緣政治衝突，商會指出，在華歐洲企業正面臨來自中國、歐洲和第三方利益相關者日益加劇的政治壓力。隨着消費者需求日益政治化，這些企業正被拉往不同的方向。

本文獲《聯合早報》授權轉載

