鐵達尼號觀光潛艇失蹤　專家談缺氧外「看不見的敵人」打撈需逾月

載着5人前往參觀鐵達尼號（Titanic，又譯泰坦尼克號）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）6月18日出海後失蹤，多國繼續搜救，但英國前潛艇指揮官科爾斯（Andy Coles）悲觀表示，船內5人除了面對缺氧外，還有低溫、二氧化碳中毒的危機，恐已罹難，打撈工作或需2個月才完成。



科爾斯接受英媒《鏡報》訪問時指，除了缺氧外，他認為潛艇內乘客也可能已死於體溫過低或二氧化碳中毒。

他稱「我認為那潛艇沒有任何方法清除二氧化碳、重新循環空氣，所以他們可能會在未完全窒息前就睡着了。另外還要考慮該處是在3,800米深的地方，非常寒冷。」

《太陽報》也報道，若二氧化碳含量增加，就會變得像麻醉氣體一樣，讓人入睡，甚至高碳酸血症（hypercapnia），如果不及時治療，可導致死亡。

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科爾斯並談到「他們可能沒有任何電力和光。因為如果他們有電力，就會嘗試操控潛艇到地面。」

他稱，就算潛艇能到達水面，遺憾是艇內的人也無法打開艙門，因為潛艇是從外面用螺絲釘關閉。他並指，打撈工作可能需要2個月時間。