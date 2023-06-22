鐵達尼號觀光潛艇失蹤｜阿森一族編劇：4次下潛都與母船失去聯絡

觀光潛艇「泰坦號」（Titan）6月18日載5人前往參觀鐵達尼號（又譯：泰坦尼克號，Titanic）殘骸期間在北大西洋失蹤。美媒22日稱，美國編劇、動畫影集《阿森一族》（The Simpsons）製片人萊斯（Mike Reiss）曾4次乘撘同公司的觀光潛艇，每次都與母船失聯。



美國廣播公司（ABC News）22日稱，萊斯受訪時指，他曾4次乘搭「泰坦號」所屬海洋之門探險公司（OceanGate）的觀光潛艇進行時長10小時的行程，每次觀光潛艇都與母船失去聯絡，包括一次參觀鐵達尼號殘骸的旅程。

萊斯說：「他們每次都會失去聯繫，這看來只是系統中固有的東西。」

了解更多泰坦號搜救狀況：

+ 19

▼「泰坦號」的乘客

他表示，在參觀鐵達尼號殘骸的旅程中，觀光潛艇下潛的位置距離殘骸位置只有約457米，但由於不能使用全球衛星定位系統（GPS），觀光潛艇花3小時才找到殘骸。

他指出發前曾簽署的免責聲明書，第一頁就3次提及死亡。他說：「你的腦海裏總會浮現這樣的想法，那就是這是危險的，任何小問題都會變成一場巨大的災難。」

一片看懂｜鐵達尼號失聯潛艇：深入海底午夜區 拯救為何困難？

相關文章：泰坦號沒設艙門怎營救？即睇5大救援疑問！（按圖了解）