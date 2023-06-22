鐵達尼號觀光潛艇｜旅程好難頂？舊客直言屈厔：甚至坐到彼此身上

海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）旅遊潛水器「泰坦號」（Titan）出發前往「鐵達尼號」海底殘骸後失蹤，就在國際搜救行動還在持續之際，該公司首批客人之一的德國籍61歲退休商人兼冒險家洛伊布爾（Arthur Loibl）將自己兩年前的潛航稱作「神風突擊隊行動（kamikaze operation）」，稱「你必須要有點瘋狂才會做這種事情」。



美聯社22日報道，洛伊布爾2016年踏上南極之旅時，第一次有了看看「鐵達尼號」殘骸的想法。

當時，一家俄羅斯公司提供了50萬美元的行程。1年後，總部設在美國華盛頓州的海洋之門探險公司宣布自家營運後，洛伊布爾立刻把握住機會，為2019年的一趟潛航支付11萬美元。不過，因為第一艘潛水器沒有通過測試，導致旅程胎死腹中。

洛伊布爾2年後跟海洋之門探險公司執行長呂什（Stockton Rush）、法國潛水員兼與「鐵達尼號」專家納爾若萊（Paul-Henri Nargeolet）及兩位英國遊客一起成功潛航。

他回憶道，「想像一下，幾米長的金屬圓管，加上作為地板的金屬板。你不能站，你不能跪，每個人都坐得相互靠近或坐在彼此之上，你不能是幽閉恐懼症患者」。

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洛伊布爾指出，在2小時半的下潛或上浮期間，燈光會關掉以保存能源，唯一的照明則是來自發亮的熒光棒。此次潛航也一再推遲以解決電池與平衡重量的問題，最後總共花了10個半小時。

洛伊布爾告訴記者，自己參加的潛航團運氣好，欣賞到鐵達尼號沉船的驚人景觀，不像其他團的觀光客只能看到一片廢墟，或在某些情況下一無所獲，有些遊客還因為惡劣天候導致無法潛航，損失了恕不退還的款項。

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拉許和納若萊目前隨同「泰坦號」失蹤，洛伊布爾眼中的拉許就像一名修補匠，試著用手頭上的資源湊合著進行潛航，但事後來看「有點可疑」。

他說，「現在回想起來，我當時有點天真，這是一次神風突擊行動（kamikaze operation）」。

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