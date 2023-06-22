李強晤法國總理博爾內　籲拓新興合作領域

中國國務院總理李強訪問法國，6月22日上午在巴黎與法國總理博爾內（Élisabeth Borne）會談。兩人會談後一同見證航空、空間研究、核能等領域的多份雙邊合作文件的簽署儀式。



會談前，博爾內在法國榮軍院為李強舉行隆重的歡迎儀式。榮軍院廣場升起中法兩國國旗。軍樂隊高奏中法兩國國歌。李強在博爾內陪同下檢閱了共和國衛隊。

李強表示，中法都堅持獨立自主，都致力於維護平衡、穩定的國際秩序，推動世界和平與發展。他指前不久，中國國家主席習近平與法國總統 馬克龍（Emmanuel Macron）深入交流，為中法關係發展提供戰略引領。李強說，他此次訪法，就是要與法方一道落實兩國元首重要共識，推動中法關係高水平發展。

他指出，中方願與法方堅持互利互惠，推動雙邊貿易平衡發展，互相擴大市場准入，不斷優化營商環境，拓展新興合作領域，做大共同利益的「蛋糕」，推動兩國務實合作再上新台階。他稱雙方要不斷挖掘綠色發展、科技創新、數碼貿易等方面合作潛力，助力兩國實現「雙碳」目標，為雙方經貿合作擴容提質增效。他指2024年中法將迎來建交60周年、中法文化旅遊年和巴黎奧運年「三年合一」，要以此為契機，打造中法人文交流新高潮。

他表示，近年來，中法在應對全球挑戰方面密切溝通協作，發揮重要引領作用，中方願同法方繼續加強在氣候、糧食、債務等問題上的合作，在全球性事務中互相支持，共同落實好全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為世界的長治久安、穩定繁榮貢獻力量。

李強強調，中方始終視歐盟為多極世界中的重要一極，中歐加強合作是基於各自利益的戰略選擇，不針對、不依附、也不受制於第三方。他說中方願同歐方加強宏觀政策協調，為雙方展開長期穩定合作創造條件，希望法方繼續發揮積極影響，推動歐洲形成更加客觀、理性的對華認知和政策，唱響中歐「合作共贏」主旋律。

博爾內表示，法中交流頻繁，合作緊密，法方致力於同中方一道，切實落實兩國元首重要共識，不斷加深法中全面戰略夥伴關係。她指雙方要辦好法中戰略對話、高級別經濟財金對話、高級別人文交流機制會議，以2024年法中建交60周年、文化旅遊年和巴黎奧運會為契機，加強人文交流。

她稱法方願參與中國高質量發展，讚賞中方持續傳遞擴大開放的積極訊號，不會採取針對中國企業的歧視措施，願加深雙邊貿易、投資、航空、農食、綠色發展、醫療健康等領域合作，攜手應對氣候變化等全球挑戰。她指法方歡迎中國企業投資，歐盟堅持戰略自主，不支持「脫鈎斷鏈」。

李強會出席在22日至23日舉行的新全球融資契約峰會，也會與馬克龍會面。