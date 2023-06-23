聯合國秘書長譴責俄羅斯　指去年在烏克蘭殺害136兒童

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）6月22日譴責俄羅斯，指俄方去年在烏克蘭殺害136 名兒童，因此並將軍隊列入全球罪犯名單。



路透社報道，儘管以去年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯一直否認以平民為目標。但古特雷斯向聯合國安理會提交的報告指出，俄軍及其附屬組織去年在烏克蘭殺害136 名兒童，並使518名兒童致殘。俄方對學校和醫院發動了480次襲擊，至少曾以91名兒童為人盾。此外，俄軍曾綁架91名兒童，隨後全部釋放；另有46名兒童從烏克蘭被轉移到俄羅斯。

報告又證實，烏克蘭軍隊殺害了80名兒童，令175名兒童致殘 ，對學校和醫院發動了212 次襲擊。不過，烏軍未被列在全球罪犯名單上。

古特雷斯在報告中表示，對俄軍造成大量兒童被殺和致殘，以及對學校和醫院的襲擊「尤其感到震驚」。 對於烏軍涉及兒童同類犯罪行為，他也感到不安。

這份關於兒童與武裝衝突的年度報告，涵蓋了殺害、殘害、性侵、綁架或招募兒童、拒絕提供援助，及以學校和醫院為目標等問題。去年全球共發生24,300宗針對兒童的侵害行為，大多數發生在剛果民主共和國、以色列和巴勒斯坦佔領區、索馬里、敘利亞、烏克蘭、阿富汗和也門。

該報告由古特雷斯的特別代表甘巴（Virginia Gamba）撰寫，她上月訪問了烏克蘭和俄羅斯，曾與俄羅斯兒童權利監察員貝洛娃（Maria Alekseyevna Lvova-Belova）會面，貝洛娃已遭國際刑事法院以戰爭罪發出逮捕令。

報告也提到以色列軍隊去年殺害了42名兒童、令933名兒童受傷，但以色列亦不在罪犯名單。古特雷斯表示，雖然被以色列軍隊（包括空襲）殺害的兒童人數顯著減少，但他仍深感關切。