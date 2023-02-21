俄羅斯烏克蘭戰爭｜戰火下兒童心靈嚴重受創　停火讓孩子重拾童年

自2022年2月24日起烏克蘭危機至今已一年，導彈等軍事武力不斷攻擊當地大小城鎮，已釀成逾18, 900名平民傷亡，逾800萬烏克蘭人流離失所。不少正值求學階段的烏克蘭兒童為求存活四處逃難，面臨失學、被人口販賣、性剝削等風險。即使已逃難至鄰近國家，兒童能夠重返校園，亦要帶着親歷衝突的創傷，重新適應生活環境。這一年間，國際培幼會於烏克蘭、摩爾多瓦、波蘭及羅馬尼亞展開救援工作，幫助兒童及照顧者逐步走出戰火陰霾，讓兒童重拾難能可貴的童年。

文、圖：國際培幼會（香港）



俄烏衝突暫未見盡頭，烏克蘭內的建築物、基建、住宅、醫院、學校，甚至是托兒所均受到接連不絕的砲火攻擊，無數無辜的民眾喪命。據聯合國人權事務高級專員辦事處紀錄 ，截至2023年2月13日，衝突已釀成逾18,900名烏克蘭平民傷亡，死亡人數高達7,100人，包括至少438名兒童。

國際培幼會與各國多個機構及政府緊密合作，於收留較多難民的摩爾多瓦、波蘭及羅馬尼亞成立隊伍為難民家庭提供長遠援助。這一年間，培幼會與40個當地機構合作，為25萬名的難民群體，尤其是女性及其他弱勢人仕，提供兒童保護、精神健康及心理支援、現金及兌換券、教育、基本生活需要共五個範疇的即時及長期援助。

繪出內心恐懼 心理治療助撫平創傷

兒童被迫捲入無情的戰火中，為他們帶來難以磨滅的創傷。他們聽過、目擊過導彈爆炸，甚至親身經歷過自己的家鄉被坦克、炮彈攻擊；亦有很多因與家人被逼分開，陷入長時間的恐慌與焦慮。為撫平戰火對兒童造成的創傷，培幼會致力幫助難民兒童回到校園，並提供藝術及遊戲等心理治療，讓他們能夠健康地成長。

「大多孩子選擇用黑色畫筆作畫，畫上的人物都沒有笑臉，連文字也是東歪西倒的，充滿混亂及負面的情緒。」心理學家蕾夢娜（Romona）指因戰事令難民兒童有著嚴重的創傷症狀。在羅馬尼亞，培幼會與當地機構 ADRA 合作，為難民中心的兒童及照顧者提供兒童保護、心理健康和心理支援服務。 蕾夢娜分享指，孩子初來時，大多時間都是沈默不語，甚至拒絕與陌生人溝通。團隊為難民兒童提供藝術及遊戲等心理治療，讓他們抒發難以言喻的情緒。透過長時間的輔導，蕾夢娜看到孩子的畫作逐漸變得充滿色彩，反映他們亦開始敞開心扉，綻放笑容迎接新生活。

衝突毀人生規劃 回到校園助重回正軌

持續的軍事衝突徹底顛覆了兒童及青少年的生活，不但嚴重擾亂他們的學業， 更摧毀了他們原本的夢想。10歲的索菲亞與她的母親及祖母從基輔逃難至摩爾多瓦：「超載的火上車擠滿了老弱婦孺，每個人都展露出不安及焦慮，那趟逃亡之旅是我終生難忘。」

摩爾多瓦接收了大量如索菲亞一樣的兒童，為協助他們適應新環境，培幼會與當局合作，為難民兒童提供基本學習所需，並為教師提供相應的技術訓練，為曾受戰火創傷的兒童提供適切援助。

索菲亞本以為成為難民意味着要放棄夢想，但在老師和同學的熱情歡迎下，她在新學校展開新生活，結識了不少朋友，逐漸重回人生正軌。雖然歸家無期，但她相信只要能夠繼續學習，就有實現夢想的機會：「我想成為空姐或美甲師，或是如母親一樣，成為會計師。」

戰火一年未息 兒童心理健康嚴重受創

國際培幼會烏克蘭危機應對總監Sven Coppens 表示：「衝突發生至今已一年，據估計，烏克蘭有多達 960 萬人面臨心理健康問題，對兒童和年輕人的影響尤其嚴重。如果不迅速採取行動並提供長期的援助，這場被低估的心理健康危機有可能成為一顆計時炸彈，嚴重影響整整一代人的發展。」

培幼會期望戰事儘快完結，各方可盡一切努力保障孩子的未來。我們相信每個孩子都有安全、健康、快樂成長的權利，不應受戰爭威脅。戰火已對孩子造成影響深遠的傷害，我們將繼續與各國多個機構及政府緊密合作，於摩爾多瓦、波蘭、羅馬尼亞及烏克蘭支援烏克蘭難民家庭，以緩解戰爭對他們的身心影響。