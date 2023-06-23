烏克蘭水壩被毀｜澤連斯基：俄設特別小組收集及隱藏遇難者屍體

烏克蘭南部赫爾松州（Kherson Oblast）的新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水壩6月6日決堤，造成多名平民死亡。 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）6月22日表示，俄羅斯為了隱瞞死亡人數，已成立特別小組收集及隱藏遇難者屍體，當地情勢災難程度。



烏克蘭軍方22日表示，受決堤影響的地區出現疫情，且情況急劇惡化，特別是甲型肝炎的傳播。烏克蘭環境部長史特雷斯（Ruslan Strilets）估計，這場災難迄今已造成逾15億美元損失。

對於水壩決堤，烏克蘭和俄羅斯互相指責是幕後黑手。受洪水影響，許多民眾被迫爬上屋頂等待救援，烏克蘭指責俄羅斯未採取行動協助群眾，大批居民缺乏衛生設施和飲用水。

烏克蘭官員公布，決堤已造成21人死亡，其中5人在疏散時遭到俄軍砲擊。 俄羅斯官員則稱死，決堤造成46人死亡，121 人住院、8,000多人疏散、2,000 多人獲救。

另外，聯合國開發計劃署駐烏克蘭除雷項目負責人赫斯洛普（Paul Heslop）21 日表示，烏克蘭新卡科夫卡（Nova Kakhovka）水壩6月6日遭炸毀後，大量俗稱「蝴蝶雷」的PMF-1 地雷或漂向下游，最遠可達黑海（Black Sea）的海灘，可能造成人員傷亡。