莫迪訪美　與拜登同稱決心反擊單方面顛覆多邊體系企圖

美國總統拜登和印度總理莫迪稱美印兩國，是「世界上最親密夥伴之一」，並強調「基於規則的國際秩序」的重要性。



路透社報道，拜登星期四（6月22日）在白宮為莫迪舉行盛大的歡迎儀式，兩人在橢圓形辦公室進行了兩小時30分鐘的閉門會談後，一起出席聯合新聞發布會。

拜登說，美國和印度的夥伴關係「比歷史上任何時候都更強大、更密切、更有活力」。美印經濟關係正在「蓬勃發展」，過去十年的貿易額增加超過一倍。

他說，印度公司在莫迪此次訪問中，宣布在美國投資超過20億美元。

莫迪說，印太地區的和平列是優先事項，他也說，美國和印度之間的緊密防務關係顯示兩國相互信任，而美國科技公司在印度的投資，展示了印美雙邊夥伴關係的未來。

印度在俄羅斯入侵烏克蘭之際，仍與俄羅斯維持密切關係，對華府來說是一個頭痛問題。莫迪在新聞發佈上沒有直接談到中國或俄羅斯，拜登只是在回答記者提問時談到中國，但兩人的聯合聲明似乎針對俄中兩國。

拜登和莫迪「重申對自由、開放、包容、和平、繁榮的印度太平洋地區的持久承諾，尊重領土完整和主權以及國際法」。

他們「強調遵守國際法，特別是《聯合國海洋法公約》所代表的國際法，以及維護航行和飛越自由，以應對基於海洋規則的秩序的挑戰的重要性 ，包括東海和南中國海。」

他們」對脅迫行動和日益緊張的局勢感到擔憂」，反對 「尋求通過武力改變現狀的破壞穩定或單方面行動。」

拜登和莫迪說，「美國和印度重申決心反擊任何單方面顛覆多邊體系的企圖。」

在烏克蘭議題方面，兩位領導人「對烏克蘭衝突深表關切，對戰爭造成的可怕和悲慘的人道主義後果表示哀悼」。他們也說，「戰爭對全球經濟體系，包括糧食、燃料和能源安全，以及關鍵領域造成了嚴重且日益嚴重的影響」。

拜登和莫迪承諾「繼續向烏克蘭人民提供人道援助」，並「一致認為烏克蘭衝突後重建的重要性」。

根據美國和印度的聯合聲明，拜登重申，美國支持印度在聯合國安全理事會進行改革後，成為安理會的常任理事國。

拜登和莫迪也呼籲巴基斯塔「立即採取行動」杜絕極端主義，並重申美印兩國在人權問題上的「共同價值觀」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

