美印元首會晤｜拜登提人權問題　莫迪稱不存歧視毋須改進

正在美國訪的印度總理莫迪（Narendra Modi），6月22日獲總統拜登（Joe Biden）於白宮舉行歡迎儀式，隨後舉行會談。在民主黨議員及關注組織連日要求下，拜登表示會向莫迪提出人權問題。他在歡迎儀式上強調，宗教多元化是兩國關係的「核心原則」之一。兩人在會談後舉行記者會，莫迪否認其政府對少數族裔存在歧視。



拜登在白宮南草坪為莫迪舉行歡迎儀式，兩人檢閱儀仗隊。拜登在歡迎式上稱，美印是兩個強大的國家及朋友，正在一系列關鍵問題上密切合作，包括醫療保健、氣候變化以及俄羅斯侵略烏克蘭帶來的挑戰，今天作出的決定，將對子孫後代具重大影響。

拜登又稱，公平的法律、言論自由、宗教多元化和人民多樣性，這些核心原則持續存在且不斷發展，他期待與莫迪討論如何加強兩國之間的夥伴關係，共同建設一個無愧於兩國人民的未來，一個建立在民主、人權、自由和法治基礎上的未來。

雙方會晤後舉行記者會，莫迪被記者問到，他願意採取哪些措施來改善穆斯林和其他少數族裔的權利，以及維護言論自由，莫迪指這些議題毋須改進，印度的憲法及政府已證明能實現民主，不論種姓、信仰、宗教、性別都沒有歧視餘地。 他又稱，印度政府政策的好處，是所有人都能受惠的。

各界要求拜登就印度人權問題向莫迪施壓的聲音，最近幾天持續升溫。分析人士表示，印度對協助美國對抗中國的重要性，令華府難於作出批評。

美國國會僅有的兩名穆斯林女議員：民主黨眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）和特萊布（Rashida Tlaib）已表明，將抵制莫迪22日在國會的演說，以表示不滿印度異見人士和少數族裔，特別是穆斯林受到迫害。

自2014年莫迪上任以來，印度在《世界新聞自由指數》（World Press Freedom Index）的排名，從第140位下滑至今年的161位，同時連續5年位居全球關停互聯網次數最多的國家之列。

聯合國人權辦公室稱 ，印度2019 年通過的公民法將穆斯林移民排除在外，具有根本性歧視。 批評者指出，該法案涉及宗教歧視，違反印度憲法。