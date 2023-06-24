俄羅斯擬控煽動武裝叛亂　瓦格納集團首腦普里戈任否認

俄羅斯將以武裝叛亂罪名起訴僱傭兵組織瓦格納集團首腦普里戈任，但普里戈任否認他試圖發動政變。



在俄羅斯軍方和瓦格納集團矛盾激化之時，基輔當局說，針對莫斯科入侵的大反攻尚未發起。烏克蘭國防部副部長馬利亞爾告訴烏克蘭電視台：「好戲在後頭。」

路透社星期六（6月24日）報道，普里戈任日前指責軍方領袖殺害他的2000名戰士，俄羅斯國防部星期五（23日）發表聲明駁斥普里戈任的指控，指他的指控是「信息挑釁」。

但塔斯社引述國家反恐委員會消息稱，俄羅斯聯邦安全局（FSB）已對普里戈任提起刑事訴訟，罪名是他煽動武裝叛變。

圖為2022年11月4日，人們聚集在位於俄羅斯聖彼得堡的PMC瓦格納中心外，當天是中心的開幕日。這是一個商人與俄僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）合作推動的項目。（Reuters）

國際文傳電訊社引述克里姆林宮發言人佩斯科夫的話說，總統普京已聽取有關簡報，「正採取必要措施」。

俄羅斯軍隊和瓦格納僱傭兵在戰場上長期並肩作戰，但普里戈任曾誓言要制止他所謂的俄羅斯軍隊的「邪惡行為」，他否認自己的行動構成政變。

普里戈任和俄羅斯軍方領袖的矛盾衝突由來已久，指控軍方殺害他的戰士進一步激化了雙方的對抗性。

另一方面，烏克蘭一高級軍官說，在烏南部的反攻進展取得了「切實的成果」。目前烏軍在南部和東部兩個主要戰區進行反攻。

本文獲《聯合早報》授權轉載

