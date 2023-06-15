公開反對普京提議　瓦格納軍團要造反嗎？

俄烏戰爭中，瓦格納僱僱兵團（Wagner Group）發揮了重要作用，但是，其領導人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）卻讓俄羅斯軍方頭疼不已。自俄羅斯正規軍敗退到烏東，瓦格納成中流砥柱幫俄羅斯挽回一些臉面以來，普里戈任就一直牢騷滿腹，對俄軍方最高領導層各種羞辱。在幾次媒體公開採訪中，普里戈任都指名道姓，用不堪入耳的髒話咒罵俄國防部長紹伊古和參謀總長格拉西莫夫，指責他們不顧前線將士死活，指揮無能，提供不了戰爭需要的足夠彈藥，批評他們把俄羅斯平民子弟送上戰場，自己的家屬兒女卻在海外揮霍無度。

一直以來，總統普京對此都視而不見，從媒體公開報道看，從未做過任何干預。另一位同樣對俄軍方領導層公開指責不斷的車臣軍事集團領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov），普京不僅干預制止，反而多次接見，還授予了卡德羅夫上將軍銜。

熟悉宮廷政治的人一看就知道這是什麼意思。這是典型的宮廷政治、帝王心術。以僱傭兵形式存在的瓦格納集團相當於普京的「私兵」，雖然沒有正是編制，但是其頭領普里戈任卻是普京的前廚師，普京執政集團的核心成員之一，深得普京信任。該集團成立之初就是為鞏固普京的權力地位，其效忠的對象是普京而非俄羅斯，曾經幫普京剷除過不少政敵，幹過不少「髒活」，普京需要用這隻獨立於軍方的武裝力量來牽制、敲打軍方，免得軍方坐大對自身構成威脅，瓦格納也需要通過忠實履行使命從普京那裏獲得更多權利。

因此，雖然屢屢被普里戈任公開羞辱，紹伊古和格拉西莫夫也只能裝聾作啞，連嘴都沒有還一聲。他們不是不想收拾普里戈任，也不是收拾不了普里戈任，而是很清楚普里戈任一系列行為的背後邏輯，知道普里戈任背後的真正主人是誰，知道這位主人是什麼心思。宮廷政治下，帝王最擔心的不是下屬不團結，而是下屬團結，帝王嘴上說最討厭大臣們黨爭，但事實是最喜歡也最需要黨爭。已經軍權在握的紹伊古和格拉西莫夫不需要通過回擊普里戈任來維護尊嚴，相反他們需要通過在這場爭吵中展現弱勢以繼續贏得普京信任。

俄羅斯妣統普京6月13日公開表示，他支持國防部長紹伊古上周末公布的倡議，可以通過將這些非常規組織（即瓦格納）置於中央控制之下，通過與俄羅斯國防部簽署合同。（Reuters）

所以，針對瓦格納軍事集團與俄羅斯正規軍之間愈演愈烈的矛盾衝突，總統普京6月13日公開表示，他支持國防部長紹伊古上周末公布的倡議，可以通過將這些非常規組織（即瓦格納）置於中央控制之下，通過與俄羅斯國防部簽署合同，成為受國防部節制的在編人員，以獲得足夠社會與軍事供應保障。普京的原話是:「這是確保社會保障的唯一途徑，因為如果沒有與國家簽訂合同，沒有與國防部簽訂合同，那麼國家就沒有提供社會保障的法律依據。我們需要做這件事，而且要儘快做。」

他內心真實的想法是什麼？以瓦格納與普京的關係，以及普京對軍方和這支「私兵」的掌控能力，如果普京真想把瓦格納納入俄羅斯國防部，還需要紹伊古倡議、需要他本人出面向媒體公開喊話？

所以，普里戈任拒絕接受這一提議，在6月14日發表聲明：「當我們開始參加這場戰爭時，沒有人說我們有義務與國防部簽訂協議。沒有一個瓦格納的戰士準備再次走上這條恥辱的道路。所以，沒有人會簽合同。」他不是要造普京的反，他根本沒那個能量去造普京的反，而是要配合總統普京完成這場表演。