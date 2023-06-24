美國控4中企販運芬太尼原料　北京：美方釣魚執法　抹黑污衊

美國司法部6月23日以涉嫌生產銷售涉芬太尼化學原料為由，宣布起訴多間中國企業及數名中國公民。中國外交部發言人24日回應稱，美國此舉嚴重損害中國公民基本人權、中國企業利益，中方對此予以強烈譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。



發言人表示，美方執法人員在第三國採用「釣魚執法」誘捕中國公民，並起訴中國實體和個人，是典型的任意拘押、單邊制裁，完全非法，嚴重損害中國公民基本人權、中國企業利益，中方對此予以強烈譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

發言人稱，中國積極開展國際禁毒合作，並本着人道主義精神，在全球範圍內率先整類列管芬太尼物質，為防範芬太尼非法製販及濫用發揮了重要作用，美方對此非但不感謝，反而先是無理制裁中方負責禁毒工作的機構，又在禁毒問題上對中國抹黑污衊，非法制裁中國企業，現在竟然誘捕和起訴中國公民，這種肆意踐踏國際法、實施「長臂管轄」的霸道行徑，進一步損害了中國機構和公民的合法權益，嚴重破壞了中美禁毒合作的基礎。

發言人指，美方企圖通過施壓、脅迫和非法手段解決自身在禁毒問題上的關切實際上是內病外治，這行不通，只會害人害己。中方敦促美方停止甩鍋推責，停止對中方進行抹黑攻擊，立即撤銷對中方禁毒執法機構的制裁，停止以涉芬太尼為藉口制裁、起訴中國企業和公民以及實施懸賞誘捕和任意拘押，立即釋放非法抓捕的中國公民。中方將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業和公民合法權益。