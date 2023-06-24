瓦格納：俄軍邊防部隊集體投降　繼續北上莫斯科「內戰已開始」

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團6月24日發動叛亂，領導人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）帶領部隊佔領頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）和沃羅涅日市（Voronezh），據指有至少180名俄軍在靠近沃羅涅日市的布加耶夫卡過境點（Bugayevka）向瓦格納集團投降。



支援瓦格納集團的Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）發表帖文，指在沃羅涅日市南邊的布加耶夫卡過境點，有180名俄羅斯士兵「放棄對抗瓦格納集團」，集體投降。

從頻道貼出的照片中，可以看到一群穿着迷彩服的軍人列隊站著，手上和身上看似沒有任何武器。

有觀察者注意到瓦格納集團發動叛亂後，並未有出現太多俄軍政府軍與集團爆發衝突的消息，在頓河畔羅斯托夫市至佔領南部軍區總部，也幾乎沒有遇上抵抗。荷蘭媒體BNO News稱，普里戈任在社交媒體發文稱「內戰已開始」。

普里戈任於24日發動叛亂，目標推翻莫斯科國防部高層。俄羅斯則指控普里戈任煽動叛變，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）同日發表電視講話，批評瓦格納集團的行為是叛國，強調叛變的人將付出代價。