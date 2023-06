俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)創辦人普里戈任(Yevgeny Prigozhin)6月23日突然發動叛變,把矛頭指向國防部長紹伊古(Sergey Shoigu)。但有專家表示,瓦格納集團成功率很低。



美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)認為,集團領導人普里戈任(Yevgeny Prigozhin)似乎高估了自己成功的機會。儘管瓦格納集團在進攻烏克蘭中有功,但普京不太可能因而支持他。

研究所表示,普里戈任正在發動的是一場兵變,這會是一場武裝叛亂,但瓦格納集團並沒有獨立獲得的軍需和物資,而他指望俄羅斯軍方會參與他的行動,但目前看來並沒有。

普里戈任聲稱目標是要討伐紹伊古而非普京(Vladimir Putin),但普京發言已把他的行動視為叛國,普里戈任將面對的是俄羅斯國防部與官方的打擊,勝算甚微。

另外外界焦點集中在這事件會對俄烏戰爭產生的影響,因目前進攻烏克蘭的主力有相當的一部分來自瓦格納集團,瓦格納集團的存亡將對俄烏前線造成影響。