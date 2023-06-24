俄羅斯局勢｜瓦格納兵變公布控制兩市　稱擊落俄軍直升機「派相」

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）帶隊先後進入頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）和沃羅涅日市（Voronezh），並稱已掌控所有軍事設施。



最新消息稱，瓦格納部隊已經過沃羅涅日市

▼以下是荷蘭媒體BNO發布的Twitter推文，稱瓦格納發布24日較早時在沃羅涅日擊落俄軍直升機的照片。

普里戈任6月23日狠批俄軍高層，且率兵從烏克蘭回國，聲稱控制了接近俄烏邊境的頓河畔羅斯托夫市軍事設施。他進入俄南部軍區總部後，要求與防長紹伊古（Sergei Shoigu）及總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會面，後來更稱要抓捕他們，搞定後再往首都莫斯科進發。

普里戈任否認進行叛亂，並指有部隊成員已在前往首都莫斯科。

俄羅斯總統普京宣布局部動員：圖為俄羅斯國防部新聞處發布的影片截圖，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu，中）2022年9月21日在莫斯科開會，同場還有俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov，右）及副國防部察利科夫（Ruslan Tsalikov）。

俄羅斯對他控以企圖煽動叛亂罪名，包括首都莫斯科在內的城市加強戒備。數小時後俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）發布電視講話，指瓦格納叛國。

俄羅斯外交部發言人呼籲俄羅斯人團結在總統普京周圍。車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）似是響應呼籲，促俄羅斯士兵不要屈服於任何「挑釁」。

他又引用普京的電視演說字眼發聲明，稱瓦格納的武裝「叛亂」是「背後捅刀」，而車臣隊已準備好協助平亂。