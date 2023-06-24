俄羅斯疑兵變｜轟炸高速公路影片熱傳　傳俄軍向瓦格納車隊開火

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團6月24日疑兵變，領導人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）帶領部隊佔領俄南部羅斯托夫市（Rostov-on-Don）和沃羅涅日市（Voronezh）。路透社指，目擊者看到俄軍在沃羅涅日市外的高速公路向瓦格納集團車隊開火。網上則熱傳一段高速公路遭轟炸的影片。



路透社24日報道，目擊者指有俄軍直升機在沃羅涅日市外的M4高速公路向瓦格納集團軍事車隊開火。

網上也熱傳一段高速公路遭轟炸的影片。荷蘭傳媒BNO新聞（BNO News）指是，瓦格納集團車隊遇襲。

普里戈任24日較早前表示，他和部隊人員已控制位於羅斯托夫州頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的南部地區軍事總部，他要求國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）前來與他會面，否則部隊將封鎖頓河畔羅斯托夫，並前往莫斯科。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁、蒲亭）發布電視講話，指瓦格納叛國。普里戈任則否認叛亂，並指不想國家繼續活在腐敗與謊言中。

瓦格納集團車隊已啟程向莫斯科進發。