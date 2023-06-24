瓦格納誓言推翻俄羅斯國防高層　俄南部州籲居民避開往莫斯科公路

俄羅斯南部沃羅涅日州政府星期六（6月24日）敦促居民避開一條南北高速公路，因為一支武裝車隊正在當地活動。



路透社報道，沃羅涅日（Voronezh）州政府在Telegram平台說，一支武裝車隊正穿過連接莫斯科和南部地區的M-4南北高速公路。

但沃羅涅日州政府強調，當地局勢受控制，州政府正在採取措施，以確保民眾安全。

另據法新社報道，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）星期六誓言，要推翻俄羅斯軍方領導層，還說他的2.5萬名武裝人員，「已做好決一死戰的準備」。

普里戈任發布新講話錄音說：「我們所有人都做好赴死準備。全部2.5萬人，之後又有一批2.5萬人。」他說： 「我們要為俄羅斯人民獻上生命。」

圖為2023年6月24日，一名男子與部署在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的瓦格納集團（Wagner Group）士兵對話。（Reuters）

當天早前，普里戈任說，他的部隊擊落了一架俄羅斯軍用直升機。

根據塔斯社報道，俄羅斯國家反恐委員會消息稱，俄羅斯聯邦安全局（FSB）已對普里戈任提起刑事訴訟，罪名是他煽動武裝叛變。

另據國際文傳電訊社（Interfax）報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，總統普京（Vladimir Putin）已聽取有關簡報，「正採取必要措施」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

