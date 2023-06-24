瓦格納誓言推翻俄羅斯國防高層 俄南部州籲居民避開往莫斯科公路
俄羅斯南部沃羅涅日州政府星期六（6月24日）敦促居民避開一條南北高速公路，因為一支武裝車隊正在當地活動。
路透社報道，沃羅涅日（Voronezh）州政府在Telegram平台說，一支武裝車隊正穿過連接莫斯科和南部地區的M-4南北高速公路。
但沃羅涅日州政府強調，當地局勢受控制，州政府正在採取措施，以確保民眾安全。
另據法新社報道，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）星期六誓言，要推翻俄羅斯軍方領導層，還說他的2.5萬名武裝人員，「已做好決一死戰的準備」。
普里戈任發布新講話錄音說：「我們所有人都做好赴死準備。全部2.5萬人，之後又有一批2.5萬人。」他說： 「我們要為俄羅斯人民獻上生命。」
當天早前，普里戈任說，他的部隊擊落了一架俄羅斯軍用直升機。
根據塔斯社報道，俄羅斯國家反恐委員會消息稱，俄羅斯聯邦安全局（FSB）已對普里戈任提起刑事訴訟，罪名是他煽動武裝叛變。
另據國際文傳電訊社（Interfax）報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，總統普京（Vladimir Putin）已聽取有關簡報，「正採取必要措施」。
本文獲《聯合早報》授權轉載
俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團創辦人普里戈津（Yevgeny Prigozhin，又譯作普里戈津或普里格津）被指煽動叛亂，他有可能被捕被罰？
俄羅斯已對他下達拘捕令，此外總檢察院新聞處稱已控告普里戈涉武裝叛亂，將在案件框架內作出法律評估：「俄羅斯聯邦安全調查局於2023年6月23日根據《俄羅斯刑法典》第279條，就組織武裝叛亂之事實合理合法地對普里戈任提起刑事訴訟。」總檢察院稱：「他的行為將得到適當的法律評估。」根據俄羅斯法例，武裝叛亂罪成可被判處12至20年有期徒刑。......點擊了解更多
瓦格納是如何走向兵變？
對於普里戈任而言，瓦格納收歸國防部管轄就是要他交出一切。而與自己「識於微時」的普京公開表態支持國防部的要求，更讓普里戈任感到失望和覺得遭普京背叛，瓦格納軍團的變相「滅亡」隨即進入倒數。普里戈津6月23日率兵從烏克蘭返回俄羅斯，進入邊境城市羅斯托夫州（Rostov）頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）等地，聲稱已控制南部軍區總部總部，要求與羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會面，否則「首都見」。......點擊了解更多