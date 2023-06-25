俄羅斯兵變｜烏克蘭趁機反攻　東部取得進展　南部陷入激戰

俄羅斯星期六（6月24日）發生兵變，烏克蘭軍隊趁莫斯科陷入動亂，同時從多個方向發起反攻。



烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Hanna Maliar）在即時通訊應用程式Telegram發文說，烏東的部象從多個方向同時發動了攻勢，「在所有方向上都有進展」，但並未透露更多細節。

另據法廣網報道，馬利亞爾在文中列出的進攻方向包括巴赫穆特（Bakhmut）、Orikhovo-Vasylivka、Bohdanivka、Yahidne、Klishchiivka和Kurdiumivka等地。

她也說，俄方曾試圖在庫皮揚斯克（Kupiansk）、利曼（Lyman）和馬林卡（Marinka）方向前進，但沒有成功。此外，在阿夫季夫卡（Avdiivka）和沙赫塔爾斯克（Shakhtarske）方向，俄軍發動了空襲和炮擊。

馬利亞爾還說，烏克蘭南部的所有進攻方向上正在進行激烈的戰鬥，俄羅斯軍隊「處於防禦狀態，為阻止我們的進攻行動做出了巨大努力」。

她補充道：「與此同時，敵人在人員、彈藥和軍事裝備方面正遭受重大損失。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

