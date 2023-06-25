俄羅斯兵變｜瓦格納集團「全身而退」？ 　普京位子能坐穩嗎？

莫斯科時間踏入6月24日夜深，在白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）調解下，正北上邁向莫斯科的瓦格納僱傭兵團（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯作普里戈津或普里格津）宣布撤退，聲言是要避免俄羅斯人流血，並稱他在一天內已經推進到離莫斯科200公里之外。

根據克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）的說法，瓦格納退兵有以下條件：所有針對普里戈任的刑事罪名盡數撤銷（按：叛國罪）；參與兵變的瓦格納成員不會被起訴；普里戈任將會搬往白羅斯；沒有參與兵變的瓦格納成員將會跟國防部簽約（按：即被國防部吸收，此要求限期為7月1日，是瓦格納兵變的主要原因）。

至於普里戈任「宿敵」國防部長紹伊古（Sergey Shoigu）和總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），暫時似乎沒有因為兵變而要被解職，顯示出普京並沒有對普里戈任的核心要求妥協。（兩人在兵變期間並沒有高調露面。）

在人口達110萬的頓河畔羅斯托夫（Rovtov-on-Don），普里戈任在民眾歡送下離開。（Reuters）

從目前事態發展的公關包裝上，這看起像是普里戈任自知兵變成功無望，因而避走白羅斯，流放在外，普京則網開一面「寬恕」普里戈任。然而，事實情況繁雜得多。

首先，在兵變發生後的發言中，普京表明任何兵變者都會受到「無可避免的懲罰」，不足24小時內，懲罰一下子就「避免」了，普京顏面何存？

其次，瓦格納集團從烏克蘭越境進入羅斯托夫州（Rostov），不費一兵一卒控制了南方軍區總部和對烏作戰的指揮中心，繼而北上500公里，在沃羅涅日（Voronezh）一帶才開始跟國防部正規軍發生衝突。國防部派武裝直升機亦先行炸毀沃羅涅日的燃油庫，避免落入瓦格納之手。

瓦格納集團從烏克蘭越境進入羅斯托夫州（Rostov），不費一兵一卒控制了南方軍區總部和對烏作戰的指揮中心，繼而北上500公里，在沃羅涅日（Voronezh）一帶才開始跟國防部正規軍發生衝突。（Google Map）

在沃羅涅日以北的利佩茨克（Lipetsk），當局更以破壞主要幹道的方式希望阻止瓦格納急速推進。一天時間以來，瓦格納集團擊落了7至8架俄軍飛機，殺死了十數名空軍士兵。這種規模的反抗，似乎顯示出正規軍也沒有堅決制止瓦格納兵變、保衛普京政權的決心。而普里戈任兵變造成俄軍傷亡卻不被追究，也引起了部份軍事博客的不滿。

同時，瓦格納這次迅速行軍，明顯是早有部署。普京當局本年1月以來已逐步壓制瓦格納兵權，6月更正式要求將瓦格納收編到國防部之下，而普里戈任多次聲言反抗，為何俄羅斯的情報部門對此似乎毫不知情？

此刻，雖然克里姆林宮聲稱沒有參與兵變的瓦格納成員還是要跟國防部簽約，但普里戈任明白表示他是帶着2.5萬人往莫斯科發動「正義之行」，誰是「沒有參與兵變」的？

這一點的未知之數非常大。到底這是普京放過瓦格納全身而退的下台階，還是普里戈任繼續掌握兵權，未來看看瓦格納集團會否大舉被收編，便一清二楚。但從普里戈任的迅速行軍來看，他似乎是能保留實力的——這個結果可算是其兵變的最佳成果，即保留了其對瓦格納兵力的控制權，不必被國防部收編。

［以下：民眾歡送普里戈任離開的片段］

同時，瓦格納多年來一直是俄羅斯在非洲擴張影響力的工具，其在俄、烏以外的走向，未來也是觀察瓦格納是否全身而退，以至普里戈任與普京關係走向的指標之一。

對於烏克蘭的戰局，瓦格納兵變的直接影響極微。雖然瓦格納是俄國攻下巴赫穆特（Bakhmut）的主力，但5月之後已退出前線。瓦格納畢竟是善攻不善守的軍隊，在應對烏克蘭反攻的戰鬥中角色非常有限。

早前一度傳聞離開莫斯科的普京，此刻當然還是坐在俄羅斯總統的位子上。但他能坐穩嗎？

在他的演說中，普京聲言瓦格納成員是英雄，明顯是想他們背叛普里戈任，可是，很明顯，這沒有成功。普里戈任更明白的回應稱沒有人會向總統的要求投降。

從俄羅斯正規軍警的反抗程度來看，普里戈任雖然未能策反普京政權的正規武裝，但這些正規武裝大體上也無意抵抗。普里戈任是一個「賣相」差、滿口粗言的前罪犯，其極端形象當然有一些粉絲，卻不合大眾口味，人們也難以想像他能變成俄羅斯的國家領袖。但如果發動兵變的是另有其人呢？其結果可能遠遠比這次嚴重。