俄羅斯「兵變」局勢｜瓦格納撤軍　克宮：兵變不會影響俄烏戰爭

俄羅斯的局勢在過去24小時內有急劇變化，普里戈任（Yevgeny Prigozhin）6月24日以清算國防部高層為由，率領大批瓦格納集團（Wagner Group）成員由烏克蘭返回俄羅斯，更一度迫近首都莫斯科。總統普京（Vladimir Putin）形容對方的行為是叛國，強調不會縱容，不過相隔數小時後，鄰國白羅斯（Belarus，前譯白俄羅斯）宣布成功調停，普里戈任同意率兵調頭，他獲撤銷叛國控罪後，亦會轉到白羅斯。



克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）稱與普里戈任有近二十年交情，因此提出調停。而根據協議，普里戈任會到白羅斯，瓦格納成員則可以與國防部簽署合約，而參與兵變的成員亦不會被起訴。

普里戈任在24日晚上被拍到乘車離開南部羅斯托夫（Rostov-on-Don）的俄軍基地，他較早時在Telegram發表錄音講話，下令瓦格納成員掉頭返回原來駐紮地，稱如果交戰，任何一方都會流出俄羅斯的血，因此決定撤離。

佩斯科夫亦提到，普里戈任獲撤銷叛國等罪名，是因為普京的目標是避免流血事件，以及出現難以預測結果的內容衝突。

目前未知普里戈任是否直接前往白羅斯，亦未知他在當地所擔任的工作，不過有英國《每日郵報》形容對方被流放。而在俄烏戰爭中，瓦格納集團是俄羅斯最活躍的部隊，佩斯科夫強調，今次事件不會影響莫斯科對基輔方面的「軍事行動」。