贊比亞與中國和西方債權人達成重組63億美元貸款協議

美媒引述知情人士稱，贊比亞（Zambia）已與中國和西方債權人達成協議，延長63億美元（約491.4億港元）貸款的償還期。



《華爾街日報》6月23日報道，上述知情人士稱，根據該協議，贊比亞進入20年的貸款償還期前將有3年的寬限期。他們表示，這將視贊比亞政府是否也與私營部門的債權人進行類似的重組談判。該協議還允許贊比亞政府從國際貨幣基金組織（IMF）獲得第二批資金，這是2021年達成的援助計劃的一部份。

報道稱，中國已經在「一帶一路」倡議的框架下向發展中國家提供近1萬億美元貸款。在全球利率上升、本幣走軟以及新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情和俄烏戰爭對經濟構成衝擊的背景下，許多使用中國資金修建公路、港口和其他基建設施的政府目前在償還貸款方面遇到困難。

加納、斯里蘭卡和埃塞俄比亞已經在與中國政府就數以十億美元計的其他貸款進行債務減免談判，IMF和世界銀行（World Bank）的官員此前已說，他們希望與贊比亞達成的債務協議能夠鼓勵其他發展中國家效仿。

根據IMF的數據，近三分之二的低收入國家和約三分之一的新興市場國家，面臨陷入債務困境的高風險或已經陷入債務困境；這裏的陷入債務困境指政府已無法再向債權人還款。在許多國家，償還債務的成本不斷上升，正侵蝕政府為衛生、教育或發電等重要服務提供資金的能力。

根據IMF的數據，在贊比亞約167.6億美元外債總額中，對中國的負債為59.4億美元。

加納的經濟規模是贊比亞的3倍多，中國在該國的外債中所佔的比例要小得多，根據IMF的數據，在加納288.7億美元的總體外幣債務中，中國佔19億美元。根據IMF的數據，斯里蘭卡欠中國債權人73.8億美元，而整體外債約為414.7億美元。斯里蘭卡央行還與其他央行進行20.4億美元的外幣互換，其中大部份來自中國央行。

贊比亞與中國及其他政府債權人經過超過18個月的艱難談判才達成協議。在此期間，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）和其他領導人一再指責中國政府阻礙進展。該協議將讓IMF可以向贊比亞支付13億美元救助資金中的1.88億美元，這筆資金的發放從4月擱置到現在。贊比亞官員說，他們希望在達成雙邊債務重組協議之後，能迅速與私營部門債權人達成另外的協議，包括30億美元的美元債券的持有人。

2020年11月，在20國集團剛就共同框架債務重組規則達成協議幾個小時後，贊比亞發生外債違約。大約一年後，贊比亞同意國際貨幣基金組織提供13億美元救助的條款。贊比亞位於南部非洲國家，是產銅大國。

自此以後，贊比亞就一直在與雙邊債權人進行緊張談判，以獲得債務減免。IMF稱，要讓贊比亞債務具有可持續性，債務減免必不可少。

本文獲《聯合早報》授權轉載

