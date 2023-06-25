瓦格納事件快速落幕　專家：仍可為烏克蘭帶來反攻機會

烏克蘭軍方趁瓦格納集團（Wagner Group）6月24日發生兵變之際，在東部和南部戰線展開反攻。儘管兵變事件已經落幕，但有分析認為事件可能打擊俄軍士氣，使俄軍指揮出現真空，為烏軍反攻帶來機會。



瓦格納集團發動的兵變在一夜間戲劇性落幕，集團領導人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）同意將轉往白羅斯。烏克蘭趁機反攻，聲稱在東部城鎮巴赫穆特附近取得進展，並重奪頓涅茨克州西部部分地區，逼使俄軍撤離多個據點。

克里姆林宮發言人強調事件不會影響俄軍在烏克蘭的軍事行動，但有分析認為，事件會對俄軍士氣造成影響，可能令俄羅斯軍方內部出現混亂甚至分裂。現時俄軍在烏克蘭的行動可能出現真空，無明確軍方指示，不知應聽從誰指揮，對烏軍來說是個難得的反攻機會。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）同日表示，任何敵後發生的混亂，均符合烏方利益，但表示現在談論此事對烏克蘭的影響還為時過早。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）同日則發表錄影講話，指兵變事件暴露俄羅斯總統普京，並非一切都控制在手。