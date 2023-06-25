俄羅斯兵變｜美媒：美國早已知瓦格納首腦擬行動　未料局勢急升溫

美國情報官員星期三（6月21日）曾向軍方和政府高級官員匯報，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納首腦普里戈任正準備對俄高級國防官員採取軍事行動。



《紐約時報》星期六（24日）引述匿名知情官員報道，美國情報方面幾天前就掌握了普里戈任正在策劃某種行動的迹象，並努力將相關材料提煉成一份完整的評估報告。

（編按：另一美媒引述3消息人士稱，美國情報官員早知，普里戈任長期計劃對俄羅斯軍事領導階層發起重大挑戰，但目前尚未清楚他最終目標是什麼。

美媒引述2名知情人士透露，本週稍早，情報官員已向被稱為「八人幫」的國會領袖通報瓦格納軍團在俄羅斯附近的行動和設備集結狀況。

一名西方情報官員和另一名消息人士稱，早在瓦格納行動前，美國和西方情報官員都看到，有迹象表明普里戈任（Yevgeny Prigozhin）正為某種行動預先做準備，包括集結彈藥和武器。

俄羅斯內亂「劇情」峰迴路轉，帶隊北上迫近莫斯科的瓦格納集團領袖普里戈任接受白羅斯調停後，他在2023年6月24日晚上乘車離開羅斯托夫的俄軍基地。（Reuters）

消息人士：一切發生得太快

對情報知情的1名消息人士說：「這一切發生得太快」，很難看出普里戈任威脅俄羅斯軍方的認真程度，以及他究竟打算把他的部隊帶到哪裏。

熟悉美國政府想法的消息人士告訴美媒，隨着局勢發展，美國和西方官員正小心翼翼地避免施加壓力，因為俄羅斯總統普京可能將西方的任何參與行動當成武器。

消息人士稱，美國跨部門政府官員於25日晚上召開緊急會議，以評估此事。由於事態進展迅速，美國和歐洲官員都覺得措手不及。）

報道稱，這表明美國知道俄羅斯即將發生的事件，情況類似於2021年底，美國情報機構警告稱俄總統普京計劃進攻烏克蘭。

2023年6月24日，俄羅斯沃羅涅日市附近，一輛貨車沿着連接首都莫斯科和俄羅斯南部城市的M-4高速公路行駛，運輸瓦格納集團的一輛坦克。（Reuters）

為免尷尬 華府不欲聲張

不過，報道也指出，與2021年不同的是，當時美國解密並發布了情報，試圖阻止普京的行動。這次，美情報機構卻對普里戈任的計劃保持沉默。美官員認為，如果美方說些什麼，普京就會指責美方策劃了一場政變；而且他們對幫助普京免於遭遇尷尬的分裂毫無興趣。

《紐約時報》說，並不清楚美方何時開始獲悉普里戈任的計劃。熟悉情況的官員透露，美情報官員星期三向政府和國防官員進行了簡報；對計劃有了進一步確認後，情報官員星期四（22日）向一小部分國會領導人通報了情況。

報道稱，美情報官員近幾個月追蹤了普里戈任與俄國防部領導人之間日益增長的敵意，並花費大量時間對其進行分析。得出的結論是，這是烏克蘭戰爭造成的俄內部緊張局勢的一個明顯迹象，是俄羅斯努力為其部隊提供充足供應的產物。

俄羅斯內亂「劇情」峰迴路轉，帶隊北上迫近莫斯科的瓦格納集團領袖普里戈任接受白羅斯調停後，他在2023年6月24日晚上乘車離開羅斯托夫的俄軍基地。（Reuters）

對峙是真 不是做Show

美國官員認為，普里戈任與俄國防部的對峙是真實的，而不是政治作秀，俄羅斯在巴赫穆特遭受的巨大傷亡是其中的推動因素。普里戈任長期與莫斯科高層不對盤，但美方是在最近幾天才掌握了他可能採取行動的初步警告。

此外，報道稱美情報機構還不知道普里戈任的行動可能會有什麼結果，但他們立即擔心這可能會影響到俄羅斯核武器的控制。

報道指出，普里戈任發動兵變後，美官員一直保持謹慎態度，也很少公開發表評論。一方面是因為事態進展迅速，另一方面也是因為不想給普京將兵變責任歸咎於西方的藉口。但一些美國官員說，他們完全能預料到普京最後會說兵變是西方策劃的陰謀。

本文獲《聯合早報》授權轉載

