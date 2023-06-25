俄羅斯兵變｜中國專家談瓦格納事件影響　北約或戥力增強援烏

瓦格納集團（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）6月24日以聲討俄羅斯國防部高層為由，聯同部隊開往莫斯科，鄰國白羅斯（Belarus，前譯白俄羅斯）25日宣布成功調停，普里戈任同意率兵調頭，俄方亦稱不會起訴兵變參與者。



有中國學者評論，事件或對烏東戰局產生深遠影響，俄羅斯前線部署、士氣或遭受考驗，烏克蘭可能大舉全線反攻，更有機會促使北約（NATO）增強供烏援助，甚至提供更直接的安全保障。



上海國際問題研究院全球治理研究所副所長、研究員趙隆25日在《環球時報》發文稱，瓦格納集團與國防部矛盾由來已久，而國防部要求所有志願部隊7月1日前簽署合同，被部份輿論渲染為「強行收編」瓦格納，普里戈任或因而不惜公開內部矛盾，鋌而走險選擇軍事對抗。

趙隆表示，事件令俄羅斯內部輿論混亂，或影響前線士氣，未來一段時間，俄國防部需在「攘外／安內」兩難中作出選擇，設法調配本已承受壓力的軍事資源，維持前線防守強度，同時為內部「平亂」提供充足支持。

趙隆指，若俄方不能迅速「平亂」並恢復社會秩序，則可能影響民眾對軍隊的信任，進一步阻礙前線作戰部署。

他續稱，烏軍可能充分利用「叛亂」對俄軍決策、指揮及行動能力的影響，積極推進全線「大反攻」，集中優勢兵力突破防線，尋求將俄羅斯迫入「腹背受敵」的不利處境。烏方亦將加強俄羅斯陷入「內亂」的輿論攻勢，以求打擊敵方士氣與社會凝聚力。

他指出，事件或促使北約改變對烏克蘭反攻的成效預期，增強供烏援助，甚至在7月峰會上給予烏克蘭更直接的安全保障。