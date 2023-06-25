中國駐歐盟大使：不能以去風險為名逐出中企

撰文：許懿安
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中國駐歐盟使團團長傅聰稱不應把經濟安全與國家安全混為一談，不能以去風險為名將中國公司逐出歐洲市場。

中國駐歐盟使團網站6月24日刊登傅聰20日出席瑞士stars基金會舉辦的中歐關係對話會時的對話內容。

應正確地看待經濟安全，不能人為誇大，不能以經濟安全為由阻礙自由和開放貿易。
中國駐歐盟使團團長傅聰

他稱，去風險的措施令人擔憂，這相當於把中國公司逐出歐洲市場，歐盟政策可信度和單一市場可預測性將受到嚴重損害。

傅聰認為，將中國視為制度性對手令人匪夷所思，強調中歐雙方不存在根本利益衝突，經濟上也高度互補。「我們可以合作，也可以競爭，但沒有任何理由成為對手」。

他也強調，發展中歐關係不可挑戰紅線底線，而台灣問題是中國紅線中的紅線，並認為應該劃定其他一些底線，比如不干涉他國內政原則。

傅聰也說，中歐領導人會晤正在積極籌備中，「我們希望能儘快敲定領導人會晤日期，向外界展示中歐合作的具體成果」。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）、歐委會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）、歐委會執行副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）也將訪華。

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