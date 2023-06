歐盟想給華為蓋棺定釘　歐洲電訊商反擊：不是明智決定

從最初的觀望到施加限制,再到近日直接點名禁用試圖「蓋棺定釘」,歐盟對華為等中企的打壓愈發瘋狂。然而,這一做法正遭到華為和歐洲電訊運營商的反擊。



綜合《德國經濟周刊》和歐洲科技媒體Light Reading報道,歐洲電訊業巨頭德國電訊行政總裁蒂莫西烏斯·霍特吉斯(Timotheus Höttges)20日指出,歐盟排斥華為設備的政策並不明智,除非德國政府出台規定,否則將會繼續與華為開展合作。奧地利首席電訊監管官員克勞斯·施泰因毛爾(Klaus M. Steinmaurer)同樣表示十分不解,「我看不到任何這樣做的原因」。

15日,歐盟委員會網站發布了「關於實施歐盟5G網絡安全工具箱」的第二份進展報告,首次將中國企業華為、中興通訊列為「高風險」供應商,並聲稱將限制或禁止這兩家公司提供的服務。歐盟內部市場專員蒂埃里·布雷頓(Thierry Breton)甚至渲染稱,迄今只有10個歐盟國家限制或排除「高風險」運營商,速度太慢了。

諮詢公司PP Foresight分析師保羅·佩斯卡托雷(Paolo Pescatore)認為,如若德國聽從歐盟開始對華為強硬,「這將是華為在歐洲遭受的致命一擊。」(This would be the nail in the coffin for Huawei in Europe,或直譯理解為「這是在歐洲給華為『蓋棺定釘』」。)

德國電訊CEO霍特吉斯20日在德國工業聯合會(BDI)組織的一次會議上表示,他將繼續反抗歐盟的政策,只有在德國政府禁止華為設備的情況下,德國電訊才會同意將其從5G基礎設施中移除。

「天線難道是無線網絡系統的關鍵元件嗎?」對於歐盟所謂「高風險供應商的天線接入網絡會造成風險」的說法,霍特吉斯反問道,「我們現在可以討論這個問題,但在德國法律中,天線並不是系統的關鍵元件——順便說一句,每一部手機都可以看作是天線和發射器。」

封殺華為:瑞典政府2022年10月20日跟隨英國腳步,以存在國家安全風險為由禁止華為設備用於國內5G網絡。圖為1月29日路透社製作的設計圖片。(Reuters)

霍特吉斯指出,德國電訊不會從中國供應商那裏購買聚合設備,在核心網絡中將使用愛立信和美國企業開發的產品,這些措施足以保護德國電訊基礎設施免受窺探和破壞。

霍特吉斯強調,禁止中國設備進入網絡「不是一個明智的建議」。他警告說:「禁止(中企的)天線設備將對向中國銷售產品的其他行業產生影響。」 這一觀點得到了在場德意志銀行行政總裁克里斯蒂安·澤溫(Christian Sewing)的贊同,他擔憂德國的中型企業可能因此受到影響。

不過霍特吉斯提到,德國電訊仍將依法行事。「如果德國政府決定禁止所有中國設備,那我們將立即盡一切努力來滿足這些要求。」

丹麥分析公司Strand Consult數據顯示,德國電訊網絡覆蓋了約95%的德國人口,該公司近年從華為購買了大量設備,已安裝的5G設備中約有59%來自華為。巴克萊銀行的一項研究顯示,德國電訊更換華為設備的成本將高達11億歐元,之前還有報告顯示這個數字可能比估計的要高得多,表明迅速移除華為的做法具有破壞性,且將付出高昂的代價。

另據歐洲通訊行業媒體Capacity Media報道,針對歐盟打算全面封禁華為的做法,奧地利首席電訊監管官員克勞斯·施泰因毛爾(Klaus M. Steinmaurer)十分不解,「我看不到任何這樣做的原因」。

施泰因毛爾對奧地利新聞社說,他「沒有看到華為帶來危險」,還說「我沒聽說過一例」問題。他同時表示,正在持續監測和評估形勢。

封殺華為:圖為2023年6月7日,華為職員在中國首都北京舉行的中國國際社會公共安全產品博覽會工作。(Reuters)

德國《法蘭克福匯報》3月報道指出,在德國和大多數其他歐洲國家,華為仍然是5G網絡的最重要供應商之一,但德國政府正準備對華為進行更仔細的審查。德國《時代》周報、《明鏡》周刊、《商報》等媒體當時也報道稱,根據德國內政部的要求,德國電訊公司必須在四周內上報目前在5G網絡中所使用的華為製造「關鍵部件」,並接受安全評估。

關於是否限制華為產品使用這一問題,德國內部有着不同的聲音。

德國《商報》今年3月早些時候的一篇評論文章總結了兩方立場,指出德國政界人士之所以對各項指控支支吾吾,是因為他們拿不出華為技術危害網絡安全的確鑿證據。「即便是德國情報部門也表示,他們不認為中國技術存在安全顧慮。而對於網絡運營商來說,華為一直都頗受歡迎,因為無論是它的產品質量,還是售後服務都堪稱一流。也正因為如此,在時任美國總統的特朗普對華為發出禁令之後,德國的網絡運營商仍對這些深圳出產的產品樂此不疲。」

科技媒體Golem報道稱,針對有關華為RAN管理軟件可能被用來操縱網絡,甚至關閉網絡的傳言,德國電訊發言人史蒂芬·博洛斯歐(Stephan Broszio)16日作出反駁。他指出,網絡管理系統與互聯網和德國電訊辦公室通訊網絡是完全分開的。「未經過全面功能和安全性測試的實時系統不能引入任何(軟件)更新」,「只有少數經過特殊授權的員工可以訪問網絡,製造商無法進行遠程訪問」。

6月16日,華為就歐盟最新的限制性動作發表聲明強調,基於歧視性判斷實施的限制或排斥,會帶來重大經濟和社會風險,「這可能會阻礙創新並扭曲歐洲市場」。「在沒有法律依據的情況下公開將一家公司指定為 『高風險供應商』,有悖於自由貿易原則。」

華為認為,「在沒有正當程序和充分聽證的情況下,決不應該採用這種『高風險供應商』的歧視性做法」,作為歐盟內的老牌經濟參與者,華為的權利應當得到尊重,受到歐盟和成員國法律及其國際承諾的保護。

中國外交部發言人汪文斌16日應詢回應稱,歐盟委員會口口聲聲說華為、中興等中國通訊企業存在安全風險,卻拿不出任何證據,這是典型的有罪推定,中方對此堅決反對。事實是,華為、中興等中國通訊企業在歐洲運營多年,不僅從未危害歐洲國家安全,而且有力促進了歐洲電訊領域發展,創造了可觀的經濟社會效應。

汪文斌強調,歐委會在沒有法律依據和事實證據的情況下,公開指定單個實體為「高風險供應商」,這有違法治精神,也是對歐方一貫標榜的市場經濟、自由貿易、公平競爭原則的公然違背。「我們強烈敦促歐盟遵守國際經貿規則,避免泛政治化、泛安全化,不得以安全為名行打壓他國企業之實。」