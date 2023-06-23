歐盟想給華為蓋棺定釘 歐洲電訊商反擊：不是明智決定
從最初的觀望到施加限制，再到近日直接點名禁用試圖「蓋棺定釘」，歐盟對華為等中企的打壓愈發瘋狂。然而，這一做法正遭到華為和歐洲電訊運營商的反擊。
綜合《德國經濟周刊》和歐洲科技媒體Light Reading報道，歐洲電訊業巨頭德國電訊行政總裁蒂莫西烏斯·霍特吉斯（Timotheus Höttges）20日指出，歐盟排斥華為設備的政策並不明智，除非德國政府出台規定，否則將會繼續與華為開展合作。奧地利首席電訊監管官員克勞斯·施泰因毛爾（Klaus M. Steinmaurer）同樣表示十分不解，「我看不到任何這樣做的原因」。
15日，歐盟委員會網站發布了「關於實施歐盟5G網絡安全工具箱」的第二份進展報告，首次將中國企業華為、中興通訊列為「高風險」供應商，並聲稱將限制或禁止這兩家公司提供的服務。歐盟內部市場專員蒂埃里·布雷頓（Thierry Breton）甚至渲染稱，迄今只有10個歐盟國家限制或排除「高風險」運營商，速度太慢了。
諮詢公司PP Foresight分析師保羅·佩斯卡托雷（Paolo Pescatore）認為，如若德國聽從歐盟開始對華為強硬，「這將是華為在歐洲遭受的致命一擊。」（This would be the nail in the coffin for Huawei in Europe，或直譯理解為「這是在歐洲給華為『蓋棺定釘』」。）
德國電訊CEO霍特吉斯20日在德國工業聯合會（BDI）組織的一次會議上表示，他將繼續反抗歐盟的政策，只有在德國政府禁止華為設備的情況下，德國電訊才會同意將其從5G基礎設施中移除。
「天線難道是無線網絡系統的關鍵元件嗎？」對於歐盟所謂「高風險供應商的天線接入網絡會造成風險」的說法，霍特吉斯反問道，「我們現在可以討論這個問題，但在德國法律中，天線並不是系統的關鍵元件——順便說一句，每一部手機都可以看作是天線和發射器。」
霍特吉斯指出，德國電訊不會從中國供應商那裏購買聚合設備，在核心網絡中將使用愛立信和美國企業開發的產品，這些措施足以保護德國電訊基礎設施免受窺探和破壞。
霍特吉斯強調，禁止中國設備進入網絡「不是一個明智的建議」。他警告說：「禁止（中企的）天線設備將對向中國銷售產品的其他行業產生影響。」 這一觀點得到了在場德意志銀行行政總裁克里斯蒂安·澤溫（Christian Sewing）的贊同，他擔憂德國的中型企業可能因此受到影響。
不過霍特吉斯提到，德國電訊仍將依法行事。「如果德國政府決定禁止所有中國設備，那我們將立即盡一切努力來滿足這些要求。」
丹麥分析公司Strand Consult數據顯示，德國電訊網絡覆蓋了約95%的德國人口，該公司近年從華為購買了大量設備，已安裝的5G設備中約有59%來自華為。巴克萊銀行的一項研究顯示，德國電訊更換華為設備的成本將高達11億歐元，之前還有報告顯示這個數字可能比估計的要高得多，表明迅速移除華為的做法具有破壞性，且將付出高昂的代價。
另據歐洲通訊行業媒體Capacity Media報道，針對歐盟打算全面封禁華為的做法，奧地利首席電訊監管官員克勞斯·施泰因毛爾（Klaus M. Steinmaurer）十分不解，「我看不到任何這樣做的原因」。
施泰因毛爾對奧地利新聞社說，他「沒有看到華為帶來危險」，還說「我沒聽說過一例」問題。他同時表示，正在持續監測和評估形勢。
德國《法蘭克福匯報》3月報道指出，在德國和大多數其他歐洲國家，華為仍然是5G網絡的最重要供應商之一，但德國政府正準備對華為進行更仔細的審查。德國《時代》周報、《明鏡》周刊、《商報》等媒體當時也報道稱，根據德國內政部的要求，德國電訊公司必須在四周內上報目前在5G網絡中所使用的華為製造「關鍵部件」，並接受安全評估。
關於是否限制華為產品使用這一問題，德國內部有着不同的聲音。
德國《商報》今年3月早些時候的一篇評論文章總結了兩方立場，指出德國政界人士之所以對各項指控支支吾吾，是因為他們拿不出華為技術危害網絡安全的確鑿證據。「即便是德國情報部門也表示，他們不認為中國技術存在安全顧慮。而對於網絡運營商來說，華為一直都頗受歡迎，因為無論是它的產品質量，還是售後服務都堪稱一流。也正因為如此，在時任美國總統的特朗普對華為發出禁令之後，德國的網絡運營商仍對這些深圳出產的產品樂此不疲。」
科技媒體Golem報道稱，針對有關華為RAN管理軟件可能被用來操縱網絡，甚至關閉網絡的傳言，德國電訊發言人史蒂芬·博洛斯歐（Stephan Broszio）16日作出反駁。他指出，網絡管理系統與互聯網和德國電訊辦公室通訊網絡是完全分開的。「未經過全面功能和安全性測試的實時系統不能引入任何（軟件）更新」，「只有少數經過特殊授權的員工可以訪問網絡，製造商無法進行遠程訪問」。
6月16日，華為就歐盟最新的限制性動作發表聲明強調，基於歧視性判斷實施的限制或排斥，會帶來重大經濟和社會風險，「這可能會阻礙創新並扭曲歐洲市場」。「在沒有法律依據的情況下公開將一家公司指定為 『高風險供應商』，有悖於自由貿易原則。」
華為認為，「在沒有正當程序和充分聽證的情況下，決不應該採用這種『高風險供應商』的歧視性做法」，作為歐盟內的老牌經濟參與者，華為的權利應當得到尊重，受到歐盟和成員國法律及其國際承諾的保護。
中國外交部發言人汪文斌16日應詢回應稱，歐盟委員會口口聲聲說華為、中興等中國通訊企業存在安全風險，卻拿不出任何證據，這是典型的有罪推定，中方對此堅決反對。事實是，華為、中興等中國通訊企業在歐洲運營多年，不僅從未危害歐洲國家安全，而且有力促進了歐洲電訊領域發展，創造了可觀的經濟社會效應。
汪文斌強調，歐委會在沒有法律依據和事實證據的情況下，公開指定單個實體為「高風險供應商」，這有違法治精神，也是對歐方一貫標榜的市場經濟、自由貿易、公平競爭原則的公然違背。「我們強烈敦促歐盟遵守國際經貿規則，避免泛政治化、泛安全化，不得以安全為名行打壓他國企業之實。」