俄羅斯兵變背後　國內不只一個私兵集團　每個都是計時炸彈

俄羅斯傭兵瓦格納集團事件看似告一段落，但事件正反映着俄羅斯今天存在的問題：瓦格納集團不是俄羅斯唯一一支私兵集團，它的崛起並非「獨一無二的現象」。分析認為瓦格納集團由普京（Vladimir Putin）的心腹突然變成心腹大患，是因為這些傭兵集團已成為俄軍的一種，在俄烏戰爭中壯大，成為一顆顆計時炸彈。



俄烏戰爭爆發，俄軍在初段的攻勢屢屢受挫，需要更多的戰力。2022年9月，俄羅斯進行部分動員，一直在戰場上活動的傭兵集團逐漸浮上水面。瓦格納集團甚至公開通過看板、在公路和各大網站招聘志願兵。在戰爭初期已有報告指瓦格納集團招募監獄囚犯參戰，漸漸瓦格納集團已發展成一支擁有5萬士兵的大型軍事部隊。

圖為6月24日，在俄羅斯聖彼得堡的一幅瓦格納集團大型招募海報。（Reuters）

美國戰爭研究所在2022年10月一份報告指出，集團創辦人及領導普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在「俄羅斯國家結構和資訊空間中佔據著獨特的優勢地位」，普里戈任不僅可以自由地「提升」自己和他的部隊，同時還能「批評俄政府官員或俄武裝部隊，而不必擔心遭到反擊」，瓦格納集團快速成長成為前線主要攻擊部隊。

除瓦格納集團外，據統計俄羅斯已有超過30個雇傭兵團。例如俄羅斯最大能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）也組建了傭兵團。據指至少有三家與俄氣公司有關的傭兵團參與了烏克蘭作戰，分別被稱為「火炬」「洪流」和「堡壘」，其中「堡壘」是一家規模和經驗都與瓦格納接近的。據悉該組織曾為敘利亞的基建項目提供安全保障，規模細小，但在俄烏衝突爆發後一直積極招兵買馬，逐步壯大。

成立私人軍團是一種「潮流」

普里戈任在過去的採訪中曾提及一些傭兵團，並稱成立私人軍事公司已成為俄羅斯富豪圈的一種「潮流」，認為這是個好主意，所以一個接一個地開始投資組建。

不僅俄羅斯富豪趨之若鶩，俄羅斯權貴亦將目光瞄向傭兵集團。2022年11月，在克里米亞地區，有「普里戈任左右手」之稱的前瓦格納指揮官與該地區行政長官阿克肖諾夫（Sergey Aksyonov）共同組建了一個名為「護航」的私人軍事公司。該組織一名前員工透露，從形式上講，這就是一支陸軍戰鬥預備隊，因為成員簽署了兩份合同，一份是與傭兵團簽訂，另一份則是與俄羅斯國防部簽訂。

在2023年2月，全俄國家電視和廣播公司報道中稱：「他們的裝備是全新的，所有人都全副武裝。這支兵團還擁有自己的電子情報和重型設備，包括T-80和T-90坦克。」

圖為6月24日，俄羅斯頓河畔羅斯托夫，一架瓦格納集團擁有的坦克。（Reuters）

俄羅斯不應有多支軍隊，多個司令

有分析人士指出，這些傭兵團實質是私人軍隊，他們的發展不僅塑造了烏克蘭戰場的格局，還可能在俄烏衝突結束後一段時間裏產生破壞性影響。瓦格納這次的事件是一個很好的例子，說明一旦傭兵團因對政府產生不滿，突然舉兵相向，將可能讓俄羅斯措手不及，甚至對其穩定構成威脅。

俄羅斯阿爾法特種部隊退伍軍人協會主席、莫斯科市杜馬議員、聯邦安全局顧問委員會成員謝爾蓋·貢恰羅夫在6月24日表示：「我從小就知道我們只有一支軍隊——蘇聯軍隊。但俄羅斯的現狀是，我們有四支軍隊，普里戈任的軍隊，卡德羅夫的軍隊，俄氣公司的軍隊，還有俄武裝部隊。但事實上，我們應該只有一支軍隊，俄羅斯軍隊。但基於某些原因，我們沒有及時理解這一點。」

俄媒也在分析指出，軍隊中應該有統一的指揮者，只有這樣的軍隊才能做好戰鬥準備，才能打贏勝仗。正如俄外交部發言人紮哈羅娃所說：「我們只有一個總司令。不是兩個，也不是三個，只有一個。」