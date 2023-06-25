俄羅斯兵變｜為何盧卡申科是調解人？克宮：他與普里戈任私交20年

據塔斯社報道，當地時間6月24日晚間，俄羅斯總統新聞秘書、克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方對白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在為解決俄國內武裝叛亂局勢所作的斡旋努力，給予高度評價。



「兩位總統（普京和盧卡申科），就盧卡申科總統為解決局勢提供調解努力達成了共識，我們高度讚賞其為緩和局勢所作出的努力。」這位克里姆林宮發言人還透露了，為何盧卡申科在此過程中扮演關鍵角色。

「你們可能會問我，為什麼是盧卡申科總統（成為調停人）？」佩斯科夫當天告訴記者：「事情是這樣的，盧卡申科個人認識普里戈任已經有很長時間了，大約20年，這是他的個人提議，並與普京總統進行了協調。」

佩斯科夫強調，6月24日是「相當艱難的一天，確實發生了這些悲慘的事情。」他說：「大家都知道，但事情的結果是，有可能會在不造成進一步損失、不進一步加劇緊張局勢的情況下解決這一局勢。」

俄羅斯內亂峰迴路轉，率兵迫近莫斯科的瓦格納集團領袖普里戈任接受白羅斯調停後，他在6月24日晚上乘車離開羅斯托夫的俄軍基地。（Reuters）

克里姆林宮方面6月24日晚宣佈，根據達成的一項協議，瓦格納部隊已於當天晚間撤離頓河畔羅斯托夫地區。同時，普里戈任也發布音頻聲明稱，瓦格納部隊停止行進，調轉方向返回營地。同時，針對普里戈任的刑事立案將被撤銷，他將離開俄羅斯並前往白俄羅斯。

當天，佩斯科夫介紹協議時稱，在普京的協調下，白俄羅斯總統盧卡申科從中斡旋，普里戈任在與盧卡申科會談後接受了其提議。

佩斯科夫指出，此前未參加叛亂的瓦格納人員將與俄國防部簽署服役合同，而鑑於在俄烏衝突中的付出，其餘瓦格納人員也不會被追責。對於有關俄國防部可能改組和人事變動的議題，佩斯科夫明確表示，這不在此次協議的討論範圍之內。

佩斯科夫強調，近期所發生的事件「絕對不會」影響到俄在烏「特別軍事行動」的進程，「俄軍前線士兵正在展現英雄氣概」，他們非常有效地擊退了烏軍反攻，並且行動將繼續。

俄羅斯克裏姆林宮發言人佩斯科夫強調，瓦格納「兵變事件」不會影響俄烏戰事。 （Reuters/File）

此前，瓦格納組織負責人普里戈任於6月23日指責俄國防部對其後方營地進行打擊，隨後控制頓河畔羅斯托夫。普里戈任以要求解職防長紹伊古為由，旗下瓦格納武裝迅速向首都莫斯科進逼。

俄國防部駁斥了這一指控，稱其為「訊息挑釁」。俄聯邦安全局以瓦格納涉嫌煽動武裝叛亂，對普里戈任刑事立案。俄國家反恐委員會6月24日宣佈，在莫斯科市、莫斯科州和沃羅涅日州實施反恐行動。據悉，莫斯科已加強對重要設施、國家機構和交通基礎設施的安保措施。

當地時間6月24日早7時，位於俄羅斯聖彼得堡的瓦格納組織總部大樓已被俄羅斯相關部門執法人員接管。普京也發表全國講話，稱國家正面臨叛亂。

6月24日稍晚時，普里戈任對外聲稱，他所率領的武裝人員已經佔領俄南部軍區指揮部，整個過程「一槍未發」。俄南部軍區指揮部位於羅斯托夫州首府頓河畔羅斯托夫市，這裏也是對烏特別軍事行動指揮中心的所在地。

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